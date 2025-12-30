Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü yaşandı

Ons başına 83,97 dolara kadar yükselen gümüş, bu seviyeden gelen sert satışlarla pazartesi günü yüzde 9 geriledi ve 2020’den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetti. Bu sert kaybın ardından gümüş, bu sabah yüzde 2,10 artışla 74,35 dolar civarında işlem görüyor.

Altın tarafında ise analistler, olası bir geri çekilmede 4 bin 301 doların yeniden test edilebileceğini belirtirken, gün içi hareketlerde 4 bin 373 dolar seviyesini önemli bir direnç olarak öne çıkarıyor.

Değerli metallerdeki geri çekilmenin nedeni ne?

Cnbc-e'de yer alan habere göre değerli metallerdeki geri çekilmede, teknik göstergelerin yükselişlerin aşırı hızlandığına işaret etmesi ve yıl sonuna yaklaşılırken piyasa likiditesinin zayıflaması başlıca etkili oldu. Düşük hacim ortamı, fiyatlarda sert ve ani dalgalanmalara neden oldu.

Borsalardan risk hamlesi

Pazartesi günü yaşanan sert düşüşün ardından bazı borsalar, riskleri sınırlamak için Comex gümüş vadeli işlemlerinde teminat oranlarını artırma yoluna gitti. Bu adım, volatilitenin kontrol altına alınmasına yönelik bir önlem olarak görülüyor.

Sert dalgalanmalara rağmen altın ve gümüşün yıllık performansı tarihi zirvelerde

Kısa vadeli sert dalgalanmalara rağmen altın ve gümüş, 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performanslarına doğru ilerliyor. Yüksek merkez bankası alımları, borsa yatırım fonlarına (ETF) artan girişler ve ABD Merkez Bankası’nın üst üste üç faiz indirimi, değerli metalleri destekleyen ana faktörler arasında yer alıyor. Faiz oranlarının düşmesi, faiz getirisi olmayan emtiaları cazip hale getiriyor.

“Gerçek metal kıtlığı” vurgusu

Hindistan merkezli Motilal Oswal Financial Services Ltd., bu yılki gümüş rallisinin arkasında “gerçek bir metal kıtlığı” bulunduğunu vurguladı. Kuruma göre fiziksel arz açıkları, politika kaynaklı tedarik kısıtlamaları ve yoğunlaşmış stok yapısı, gümüş fiyatlarının yönünü belirleyen temel unsurlar olmaya devam ediyor.