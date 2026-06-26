Gümüşte arz güçlü olsa da makro baskılar artıyor

Macquarie, gümüş fiyatlarının yılın geri kalanında yatay bir bantta hareket etmesini ve 2026'nın dördüncü çeyreğinde ons başına yaklaşık 70 dolar seviyesinde bulunmasını bekliyor.

Kurum, gümüş fiyatının 2027 sonuna kadar kademeli olarak 65 dolara gerileyeceğini öngördü.

Macquarie, geçen ay yaşanan kâr satışlarının gümüş üzerinde baskı oluşturduğunu, Fed'in faiz artıracağına ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle birlikte fiyat hareketlerinde makroekonomik faktörlerin yeniden belirleyici hale geldiğini bildirdi.

Gümüşte aşağı yönlü baskı artabilir

Yüksek enflasyon ve yükselen tahvil getirilerinin gümüş üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırabileceği ve fiyatlardaki yükseliş potansiyelini sınırlayabileceği belirtildi.

Gümüşün son dönemde altına kıyasla daha güçlü performans göstermesinde sıkı arz koşulları, düşük stoklar ve güçlü talebin etkili olduğu ifade edildi. Bu unsurların yatırımcıların yükseliş yönlü pozisyonlarını artırmasına katkı sağladığı kaydedildi.

Macquarie, gümüşteki güçlü performansın aynı zamanda fiyatları hızlı geri çekilmelere karşı daha hassas hale getirdiğini belirtti. Geçmiş düzeltme dönemlerinde de benzer sert düşüşlerin görüldüğüne dikkat çekildi.

Altın beklentisi ne?

Macquarie, spot altının 2026 yılında ons başına ortalama 4 bin 641 dolar seviyesinde işlem görmesini ve yıllık bazda yüzde 35 değer kazanmasını bekliyor.

Kurum, altın fiyatlarının 2027 yılında yüzde 9,5 düşerek 4 bin 200 dolara gerileyeceğini ve 2030'a kadar her yıl düşüş göstermeyi sürdüreceğini öngördü.

Macquarie, çarşamba günü spot altın için yıl sonu tahminini önceki 4 bin 400 dolar seviyesinden 4 bin 300 dolara indirdi.

Altında yoğun baskı sürüyor

OCBC'deki stratejistler perşembe sabahı yayınladıkları bir notta, altın fiyatlarının 4.000 doların altına düşmesinin ardından fiyatlar üzerinde yoğun baskı devam ettiğini ve fiyat hareketlerinin reel getirilerle giderek daha fazla bağlantılı hale geldiğini belirtti.

"Orta vadede olumlu görünüm devam etse de Fed'in son dönemdeki şahin söylemleri ve yüksek reel faiz ortamı, yakın vadede altın konusunda daha temkinli bir duruş sergilenmesini gerektiriyor. Reel getiriler düşene, ETF likidasyonları yavaşlayana veya Fed'in şahin söylemleri daha da yumuşayana kadar, yükselişler zayıflamaya açık kalabilir" dediler.