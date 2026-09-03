Gümüşte büyük hareket kapıda mı? Yükseliş için kritik seviye belli oldu

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Gümüşte fırtına öncesi sessizlik mi? Kritik bantta yön arayışı

Gümüş fiyatları dar bir bantta hareket ederken piyasalarda yön arayışı devam ediyor. Beş saatlik grafikte 65,50-67 dolar aralığında sıkışan gümüş, kritik direnç ve destek seviyeleri arasında hareket ediyor.

Gümüşün ons fiyatı 66,45 dolar seviyesinde bulunurken, uzun vadeli görünüm yükseliş eğilimini koruyor. Öte yandan kısa vadeli momentum henüz belirgin bir yön sinyali vermiyor. Piyasada gözler, fiyatın bu dar banttan hangi yöne doğru çıkacağına çevrilmiş durumda.

67 dolar aşılırsa yükseliş hızlanabilir

Cnbc-E'de yer alan habere göre gümüşte yükselişin önündeki en önemli direnç 67 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın bu seviyeyi aşması, yukarı yönlü hareketin yeniden güç kazanması açısından kritik önem taşıyor.

Yaklaşık 67,82 dolarda bulunan 50 periyotluk basit hareketli ortalama (SMA 50) ve Ichimoku bulutu da bu bölgede güçlü direnç oluşturuyor. Gümüşün 67-67,82 dolar bandını aşması halinde yükseliş momentumunun belirgin şekilde güç kazanabileceği değerlendiriliyor.

İlk hedef 69,50 dolar

Gümüşün 67 dolar direncini güçlü işlem hacmiyle aşması halinde yukarı yönlü hareketin hız kazanabileceği değerlendiriliyor. Böyle bir senaryoda ilk hedef 69,50 dolar olarak öne çıkarken, ardından 71,16 ve 73,70 dolar seviyeleri takip edilecek.

Özellikle yüksek işlem hacmiyle gerçekleşecek bir kırılma, yükseliş hareketinin gücünü teyit ederek yukarı yönlü senaryonun güvenilirliğini artırabilir.

Kritik destek bölgesi 65-65,50 dolar

Gümüşte yukarı yönlü hareketin gerçekleşmemesi halinde gözler bu kez kritik destek seviyelerine çevrilecek. 65-65,50 dolar aralığı, VPVR ve yüzde 38,2 Fibonacci seviyesinin desteğiyle önemli bir savunma hattı oluşturuyor.

Gümüş fiyatının bu bölge üzerinde tutunmayı başarması, yükseliş beklentisinin korunması açısından kritik önem taşıyor. Buna karşılık desteğin kırılması halinde kısa vadeli görünümde aşağı yönlü baskının artabileceği değerlendiriliyor.

67,50 dolar aşılamazsa satışlar derinleşebilir

Gümüşün 67,50 dolar civarındaki dirençten geri dönmesi ve satış baskısının güçlenmesi halinde aşağı yönlü senaryo yeniden öne çıkabilir.

Bu durumda piyasaların takip edeceği kritik seviye 64,50 dolar olacak. Bu desteğin kırılması, gümüşte satış baskısının daha da derinleşmesine ve aşağı yönlü hareketin hız kazanmasına yol açabilir.

64,50 doların altında satış baskısı artabilir

Gümüşün 64,50 dolar seviyesinin altında kalıcı olması halinde aşağı yönlü hareketin güç kazanabileceği değerlendiriliyor. Böyle bir senaryoda 64 dolar, 62,50 dolar ve 61,17 dolar seviyeleri sırasıyla takip edilecek.

Aşağı yönlü senaryoda 69,20 dolar seviyesi ise stop bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması, düşüş beklentisinin geçerliliğini yitirmesi açısından kritik önem taşıyor.

Büyük hareket için kırılma bekleniyor

Gümüş fiyatları yüksek işlem hacminin bulunduğu bölgede ve önemli hareketli ortalamaların arasında sıkışmış durumda. 66,43-67,52 dolar aralığı kısa vadede yüksek volatilite riskine işaret ediyor.

Analize göre yatırımcıların odağında, gümüşün bu bandın dışına çıkması ve kırılmayı yüksek işlem hacmiyle teyit etmesi bulunuyor. Yukarıda 67 dolar, aşağıda ise 64,50 dolar seviyesi, hareketin yönünü belirleyecek iki kritik eşik olarak öne çıkıyor.