Gümüşte büyük hareket kapıda: Uzmanlar yeni kritik seviyeleri açıkladı

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Altın yerine gümüş ön planda: Kritik seviyeler alarm veriyor

Ons gümüş, saat 10.00 itibarıyla 59,04 dolar seviyesinde işlem görerek yükseliş eğilimini sürdürdü.

Yurt içinde ise gram gümüş fiyatı yüzde 1,27 artışla 90,10 TL'ye yükseldi. Böylece hem küresel hem de yurt içi piyasada gümüş fiyatları yukarı yönlü seyrini korudu.

Gümüş yükselişini sürdürüyor

Ons gümüş, saat 10.00 itibarıyla 59,04 dolar seviyesinde işlem görerek yükseliş eğilimini sürdürdü.

Yurt içinde ise gram gümüş fiyatı yüzde 1,27 artışla 90,10 TL'ye yükseldi. Böylece hem küresel hem de yurt içi piyasada gümüş fiyatları yukarı yönlü seyrini korudu.

Gümüşte kritik destek uyarısı: Bu seviye kırılırsa sert düşüş gelebilir

Teknik analizlere göre ons gümüşte 56-57 dolar bandı en güçlü destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Analistler, fiyatların bu seviyenin üzerinde kalmasının yükseliş görünümü açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre, 56-57 dolar bandının aşağı yönlü kırılması halinde satış baskısı hızlanabilir. Böyle bir senaryoda ons gümüşte 51-52 dolar seviyelerine kadar geri çekilme ihtimalinin güçlenebileceği ifade ediliyor.

Gümüşte gözler 59 dolarda: Bu eşik aşılırsa yeni ralli başlayabilir

Analistlere göre ons gümüşte yukarı yönlü hareketin güç kazanabilmesi için 59 dolar seviyesinin kalıcı şekilde aşılması gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde gerçekleşecek kapanışların, yükseliş trendini destekleyebileceği belirtiliyor.

Cnbc-E'de yer alan habere göre uzmanlar, 59 dolar direncinin aşılması halinde ons gümüşte 61-62 dolar bandına doğru yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceğini ve alımların ivme kazanabileceğini ifade ediyor.

Altında dolar baskısı sürüyor: Kritik destek seviyesi yakından izleniyor

Altın fiyatları, ABD tahvil faizlerindeki gerilemeye rağmen güçlü doların etkisiyle baskı altında işlem görmeye devam ediyor.

Teknik analizlere göre ons altında 4.020-4.040 dolar bandı kritik destek bölgesi olarak öne çıkarken, yatırımcılar fiyatların bu seviyenin üzerinde kalıp kalamayacağını yakından takip ediyor.

Altında kritik eşik: 4.020 doların altı düşüşü, 4.100 doların üzeri yükselişi işaret ediyor

Analistler, ons altında 4.020 dolar seviyesinin teknik görünüm açısından kritik bir eşik olduğuna dikkat çekiyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde satış baskısının artabileceği ve fiyatların 3.930-3.950 dolar bandına kadar geri çekilebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan 4.100 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise yükseliş ivmesinin güçlenebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre bu senaryoda ons altında 4.180-4.200 dolar aralığı yeni hedef bölge olarak öne çıkıyor.

Altın ve gümüşte kritik bekleyiş! Uzmanlar bu seviyelere dikkat çekti

Uzmanlara göre altın ve gümüş piyasaları, fiyatların yönünü belirleyecek yeni bir makroekonomik ya da jeopolitik gelişmeyi bekliyor. Analistler, mevcut sıkışık seyrin güçlü bir haber akışıyla birlikte yerini sert fiyat hareketlerine bırakabileceğini ifade ediyor.

Özellikle gümüşte 56-57 dolar bandının kritik destek, 59 dolar seviyesinin ise önemli direnç konumunda olduğuna dikkat çeken uzmanlar, yatırımcıların bu teknik seviyeleri yakından izlemesi gerektiğini vurguluyor.