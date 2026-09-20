Gümüşte dikkat çeken tablo: Fiyat geriledi, arz açığı büyüdü

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Gümüş fiyatları yıl başında ulaştığı tarihi seviyelerden geri çekilirken, küresel piyasada arz-talep dengesizliği devam ediyor. Ocak ayında ons başına 121,62 dolarla rekor seviyeyi gören gümüş, son kapanışta 67 dolar seviyesine kadar geriledi. Buna karşın fiziksel gümüş piyasasındaki arz sıkıntısının sürdüğü görülüyor.

Silver Institute, gümüş piyasasında 2026 yılında da arz açığı oluşmasını bekliyor. Kurumun tahminlerine göre bu yıl talebin arzı 46,3 milyon ons aşması beklenirken, böylece piyasada 2021'den bu yana art arda altıncı kez açık oluşacak.

2026'da 46,3 milyon ons arz açığı öngörülüyor

Silver Institute verilerine göre, 2026 yılında küresel gümüş talebi mevcut arzın 46,3 milyon ons üzerinde gerçekleşebilir. 2021'den bu yana oluşan arz-talep farkının kapatılması için stoklardan kullanılan gümüş miktarının ise toplamda yaklaşık 762 milyon onsa ulaşacağı tahmin ediliyor.

Fiyatlarda yaşanan düşüşe rağmen stokların devreye alınması, fiziksel piyasadaki dengenin hâlâ sıkı olduğuna işaret ediyor.

Gümüş üretimini artırmak kısa vadede kolay değil

Piyasadaki arz açığının kısa sürede giderilememesinde en önemli faktörlerden biri, maden üretiminin hızlı şekilde artırılamaması. Yeni üretimin devreye alınmasının zaman alması ve geri dönüşümden sağlanan gümüş miktarının sınırlı kalması, arz tarafındaki baskının devam etmesine neden oluyor.

Öte yandan son yıllarda talebi karşılamak için mevcut stokların kullanılması, yer üstündeki gümüş miktarını da azaltıyor. Stoklardaki gerilemenin, uzun vadede fiyatların daha düşük seviyelere inmesini sınırlayabilecek unsurlardan biri olduğu değerlendiriliyor.

Güneş enerjisinden gümüş talebi azalabilir

Gümüş tüketiminde önemli paya sahip güneş enerjisi sektöründe ise talep tarafında yavaşlama görülüyor. Fotovoltaik hücrelerde kullanılan gümüş pastasına yönelik talebin gerilemesiyle, güneş enerjisi kaynaklı gümüş tüketiminin yıllık bazda yüzde 30'a kadar düşebileceği öngörülüyor.

Ancak bu düşüşün, gümüşün sanayi kullanımındaki genel eğilimi tamamen tersine çevirmesi beklenmiyor.

Yapay zeka ve veri merkezleri gümüş talebini destekliyor

Elektronik sektörü, gümüşün en önemli kullanım alanları arasında yer alıyor. Sektörde her yıl yaklaşık 445 milyon ons gümüş tüketiliyor.

Bunun yanında yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşması ve veri merkezlerine yönelik yatırımların artması da elektrik ihtiyacını yükselterek gümüş talebine destek sağlıyor. Bu nedenle güneş enerjisi sektöründeki olası düşüşün, diğer sanayi alanlarındaki tüketimle kısmen dengelenmesi bekleniyor.

Yüksek faiz ortamı gümüşü baskılıyor

Gümüş piyasasındaki arz açığı uzun vadede fiyatları destekleyebilecek bir unsur olarak öne çıkarken, yüksek faiz ortamı değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD'nin 10 yıllık enflasyona endeksli Hazine tahvillerinde (TIPS) reel getiri yaklaşık yüzde 2,55 seviyesinde bulunuyor. Tahvil getirilerinin yüksek olması, faiz geliri sağlamayan gümüşün yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor.

Fed ve petrol fiyatları kritik önemde

Gümüş fiyatlarının seyri açısından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası da yakından izleniyor. Enflasyonun yüksek kalması halinde faizlerin uzun süre yüksek tutulabileceğine yönelik beklentiler, değerli metaller üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Diğer taraftan Orta Doğu'daki arz risklerinin etkisiyle petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması, küresel enflasyon endişelerini artırıyor. Yüksek faiz beklentileri ile enerji fiyatlarındaki yükselişin birlikte devam etmesi, kısa vadede gümüşe yönelik yatırımcı talebini sınırlayan başlıca faktörler arasında bulunuyor.