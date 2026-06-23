Gümüşte düşüş sürüyor: Fed beklentileri ve küresel gelişmeler piyasaları etkiliyor

Gümüş fiyatları, yüzde 5’e yakın değer kaybıyla ons başına 62 doların altına gerileyerek son dönemdeki düşüşünü sürdürdü.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarına devam edeceğine yönelik beklentiler, ABD ile İran arasında yürütülen barış görüşmelerine ilişkin iyimserliğin önüne geçti.

Deutsche Bank ve Bank of America Global Research, faiz tahminlerini güncelleyerek eylül ayında bir faiz artışı ihtimalini senaryolarına dahil etti. Güçlenen faiz beklentileri, faiz getirisi bulunmayan değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu.

Piyasaların gündeminde PCE verisi

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksine odaklandı. Beklentilerin üzerinde gelecek bir enflasyon verisinin, Fed’in sıkı para politikasını daha uzun süre sürdürmesine yol açabileceği değerlendiriliyor.

ABD’den İran petrolüne 60 günlük lisans: Arz endişeleri azaldı

ABD’nin İran’a uluslararası piyasalarda petrol satışı için 60 günlük lisans vermesi, küresel petrol arzının daha hızlı toparlanabileceği beklentilerini güçlendirdi. Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin artması ve Kuveyt ile Birleşik Arap Emirlikleri gibi üreticilerin alternatif ihracat güzergâhları bulması da enerji piyasalarındaki arz endişelerini azalttı.

İran'ın son bir haftada 30 milyon varilden fazla petrol sevkiyatı gerçekleştirmesi de küresel enerji arzına ilişkin kaygıların hafiflemesine katkı sağladı.

Faiz beklentileri ve azalan arz endişeleri fiyatları aşağı çekiyor

Artan faiz beklentileri ve küresel enerji arzına ilişkin endişelerin azalması, güvenli liman talebini sınırlandırarak gümüş fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Piyasalar, Fed’in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin yeni ipuçları için ekonomik verileri yakından takip ediyor.