Gümüşte düşüş sürüyor: Piyasalar ABD verilerine ve Fed’e odaklandı

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Küresel değerli metal piyasalarında haftanın ilk işlem gününde düşüş eğilimi öne çıktı. ABD dolarının son 18 ayın zirvesine yakın seviyelerde işlem görmesi, gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturan temel faktörlerden biri oldu.

12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 15.01 itibarıyla gümüşün ons fiyatı 60,626 dolardan işlem gördü. Günlük değer kaybı yüzde 0,29 olurken metalin son bir aylık düşüşü yüzde 4,10’a ulaştı. Buna karşın yıllık bazda yüzde 15,78 değer artışı korundu.

Doların güçlü seyri gümüş fiyatlarını baskılıyor

Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve ABD’den gelecek ekonomik veriler öncesinde dolar güçlü seyrini sürdürdü. Doların yükselmesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından gümüşü daha pahalı hale getirerek talebi sınırlayabiliyor.

Gümüş fiyatları aylık bazda yüzde 4,10 gerilemesine rağmen son bir yılda yüzde 15,78 yükseliş kaydetti. Piyasalarda ABD tahvil faizlerinin yönü de değerli metallerin fiyatlanmasında belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD’den gelecek veriler Fed beklentilerini şekillendirecek

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD tüketici enflasyonu, üretici enflasyonu ve perakende satış verilerine odaklandı. Beklentilerin üzerinde gelecek verilerin Fed’in sıkı para politikasını sürdürme ihtimalini güçlendirebileceği değerlendiriliyor. CME FedWatch göstergelerine göre piyasalar, ekim ayında faiz artırımı olasılığını yüzde 20’nin altında fiyatlıyor.

Aralık ayına kadar faiz artırımı ihtimali ise piyasa fiyatlamalarında yüzde 85 seviyesinde bulunuyor. Faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi, getirisi olmayan değerli metallere yönelik yatırım talebini olumsuz etkileyebiliyor.

IMF ve Dünya Bankası toplantılarında gözler ekonomi mesajlarında

Küresel piyasalarda bu hafta gerçekleştirilen IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantıları da gündemde bulunuyor.

Yatırımcılar, toplantılara katılan merkez bankası yetkililerinin enflasyon, faizler ve ekonomik büyümeye ilişkin açıklamalarını takip edecek. Para politikasına yönelik yeni mesajların dolar, tahvil faizleri ve değerli metal fiyatlarında hareketliliğe neden olabileceği değerlendiriliyor.

Gümüş fiyatlarını yalnızca faizler değil, sanayi talebi de etkiliyor

Gümüş, yatırım aracı olmasının yanı sıra elektronik, güneş paneli ve tıbbi teknoloji sektörlerinde de kullanılıyor. Bu nedenle fiyatları hem faiz beklentilerinden hem de küresel sanayi talebinden etkileniyor. Meksika, Peru ve Çin ise dünyanın önde gelen gümüş üreticileri arasında yer alıyor.