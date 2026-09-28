Gümüşte fiyatlar nasıl şekillenecek? İşte yabancıların tahminleri

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikası, yüksek tahvil faizleri ve güçlü dolar gümüşü baskılarken, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin duraksaması ve petrol fiyatlarındaki yükseliş de düşüşü hızlandırdı. Gümüş fiyatları, bugünkü işlemlerde yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti. Öte yandan, Matriks Haber’in 26 Ağustos-28 Eylül 2026 döneminde 9 yabancı kuruluşun tahmin ve değerlendirmelerinden yaptığı derlemeye göre, karşılaştırılabilir 2026 dördüncü çeyrek ortalama tahminlerinde medyan 61 dolar, ortalama 60,33 dolar olarak hesaplandı.

2027 için karşılaştırılabilir yıllık ortalama tahminlerde ise medyan 70 dolar, ortalama 69,17 dolar oldu. Nokta hedeflerinde daha yüksek seviyeler görülürken, UBS Eylül 2027 için 80 dolar, Citi ise 6-12 aylık vadede 90 dolar seviyesini gündemde tutuyor.

Kurumlar arasında Fed’in faiz patikası, doların seyri, fiziki piyasa koşulları ve güneş enerjisindeki gümüş kullanımının ne ölçüde azalacağı konularında belirgin görüş ayrılıkları görüldü.

Son çeyrek ortalama tahminlerinde medyan 61 dolar

Karşılaştırılabilir dördüncü çeyrek ortalama tahminlerinde Bank of America 55 dolar, ING 61 dolar, TD Economics ise 65 dolar öngördü. Üç kurumun tahminlerinde medyan 61 dolar, ortalama 60,33 dolar oldu.

ING’nin 24 Haziran tarihli araştırma notunda 4Ç26 gümüş tahmini 74 dolar seviyesindeyken, kurumun 3 Eylül’de güncellenen tahmin tablosunda bu rakam 61 dolara çekildi. Aynı güncel tabloda 2027 çeyrek ortalamaları sırasıyla 62, 65, 68 ve 71 dolar, yıllık ortalama ise 66,50 dolar olarak yer aldı.

Bank of America’nın 26 Ağustos’ta aktarılan tahmin setinde gümüşün 4Ç26’da 55 dolar, 2027’de yıllık ortalama 70 dolar olması bekleniyor. Banka, yüksek fiyatların özellikle güneş enerjisinde ikame ve daha düşük metal kullanımını teşvik edebileceğine dikkat çekiyor.

TD Economics ise 4Ç26 için 65 dolar, 2027 çeyreklerinde sırasıyla 70, 72, 72 ve 70 dolar öngörüyor. Bu dört çeyreğin basit ortalaması 2027 için 71 dolar seviyesine karşılık geliyor.

2027 yıllık ortalama medyanı 70 dolar

ING, Bank of America ve TD Economics’in karşılaştırılabilir 2027 yıllık ortalama tahminleri sırasıyla 66,50 dolar, 70 dolar ve 71 dolar seviyesinde bulunuyor.

Buna göre üç kurumluk sette medyan 70 dolar, ortalama 69,17 dolar olarak hesaplandı.

Tahmin patikaları da kurumlar arasındaki ayrışmayı gösteriyor. ING yıl boyunca kademeli yükseliş beklerken, TD Economics 2027’nin ilk üç çeyreğinde 70 dolar ve üzerinde fiyat öngörüyor. Bank of America ise yıl içinde 75 dolara kadar yükselişin ardından daha düşük seviyeler bekliyor.

Citi 6-12 ayda 90 dolar hedefliyor

Citi, gümüşte yaklaşık 3 aylık hedefini 75 dolar, 6-12 aylık hedefini 90 dolar olarak korudu. Kurum, daha az şahin Fed görünümü ve yatırım talebini destekleyici unsurlar arasında gösterdi. Farklı vade yapısı nedeniyle Citi hedefleri medyan hesaplarına dahil edilmedi.

UBS Eylül 2027 için 80 dolar öngörüyor

UBS, gümüşün Aralık 2026’da 70 dolar, Mart ve Haziran 2027’de 75 dolar, Eylül 2027’de 80 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor. Banka, gümüşün altını yakından takip etmeye devam edeceğini ve mali kaygılar ile dolara yönelik uzun vadeli risklerden destek bulabileceğini değerlendiriyor.

OCBC teknik görünümde 80 dolar üzerini izliyor

OCBC, 70,60-72 dolar bölgesini direnç, 61-62 doları destek olarak izlerken, direncin aşılması halinde 80,30 doları teknik hedef olarak öne çıkardı. Bu seviyeler fiyat tahmini değil teknik analiz seviyeleri olduğu için istatistiklere dahil edilmedi.