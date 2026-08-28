Gümüşte kritik eşik aşıldı! Fiyatlar 2 ayın zirvesinde, gözler Fed Başkanı'nda

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Gümüş 70 dolar sınırını aştı

Gümüş, cuma günü yüzde 1,85 yükselişle ons başına 70,54 dolara ulaştı. Böylece değerli metal 70 dolar seviyesinin üzerine çıkarken, iki aydan uzun sürenin en yüksek seviyesine yeniden ulaştı.

Yatırımcılar, Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin ipuçlarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda Warsh'ın Jackson Hole'daki konuşmasında faiz oranlarının geleceğine ilişkin vereceği mesajlar piyasaların odağında bulunuyor.

Değerli metallerde yükseliş

Altın ve gümüş fiyatları, yatırımcıların ABD'nin borç görünümü ve doların seyrine ilişkin gelişmeleri değerlendirdiği dönemde yükseliş kaydetti.

Gümüşün 70 dolar eşiğini aşması, değerli metalde son iki aydan uzun sürenin en yüksek seviyelerinin görülmesi açısından dikkat çekti.

Faiz beklentileri piyasaların odağında

Piyasa fiyatlamalarında Fed'in aralık ayına kadar faiz artırma ihtimali yüzde 70'in üzerinde seyrediyor. Bu beklenti, Jackson Hole'da verilecek mesajların önemini artırıyor.

Warsh'ın konuşmasında faiz politikasının geleceğine ilişkin vereceği sinyallerin, değerli metaller başta olmak üzere küresel piyasalarda fiyatlamaları etkileyebileceği değerlendiriliyor.

ABD Hazinesi'nin borç adımları izleniyor

Piyasaların takip ettiği bir diğer gelişme ise ABD Hazine Bakanlığı'nın genişletilmiş borç geri alımları oldu.

Söz konusu adımlar, ABD'nin borç görünümüne ilişkin endişelerin yanı sıra doların değerine yönelik kaygıların da gündemde kalmasına neden oluyor.

Eylül faiz kararı için beklenti ne?

Piyasalarda Fed'in eylül ayındaki toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme ihtimali yaklaşık yüzde 65 seviyesinde fiyatlanıyor.

Öte yandan, beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verileri, yıl sonundan önce faiz artırımı yapılabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Bu nedenle yatırımcılar, Jackson Hole'dan gelecek mesajların Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentileri nasıl şekillendireceğini yakından izliyor.