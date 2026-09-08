Gümüşte dikkat çeken yükseliş: Gözler Fed ve jeopolitik risklerde

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Gümüş fiyatlarında yükseliş salı günü de devam etti. Ons gümüş 67 dolar seviyesine kadar çıkarken, günlük kazanç 0,86 dolar olarak kaydedildi. Üçüncü çeyrek için öngörülen ortalama fiyat ise 66,976 dolar oldu.

Güçlü istihdam verisi Fed beklentisini değiştirdi

ABD’de güçlü gelen istihdam verileri faiz artırımı ihtimalini güçlendirdi. Piyasalar, Fed’in gelecek hafta 25 baz puanlık artış yapmasını bekliyor. Bu ihtimal yaklaşık yüzde 60 düzeyinde fiyatlanıyor.

Ayrıca açıklanacak ABD enflasyon verileri yakından izleniyor. Veriler, para politikasının yönüne ilişkin yeni işaretler verecek.

Değerli metallerde kritik denge

Avrupa Merkez Bankasının bu ay faiz artırması bekleniyor. Ayrıca Japonya Merkez Bankası için de benzer tahminler yapılıyor. Yüksek faiz oranları, getiri sağlamayan değerli metallere yönelik talebi sınırlayabiliyor. Buna karşılık merkez bankası alımları ve korunma talebi piyasayı destekliyor.

Jeopolitik riskler gümüşü destekledi

ABD ile İran arasındaki çatışmalar petrol fiyatlarını yükseltti. Böylece küresel enflasyona ilişkin endişeler arttı. Jeopolitik riskler, yatırımcıların gümüş ve diğer değerli metallere yönelmesini destekledi. Gümüş fiyatları bu nedenle faiz baskısı ile güvenli liman talebi arasında kaldı.

Emtia piyasasında hareketlilik

Altının ons fiyatı yüzde 0,64 yükselerek 4.433,36 dolara çıktı. Ayrıca bakır yüzde 1,04 artarak 6,7147 dolar oldu. Çelik fiyatları ise yüzde 0,16 yükseldi. Buna karşılık platin yüzde 0,37 değer kaybetti. Lityumdaki günlük düşüş ise yüzde 2,96 oldu.