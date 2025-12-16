Gümüşte talep yükselişin sürmesine destek oluyor

Silver Institute'in son raporuna göre, fiyatların ons başına 63 doların üzerine çıkmasına destek olan yatırım talebi, gümüş piyasasında itici gücü olmaya devam ediyor. Güçlü yatırım talebinin uzun vadeli temel desteği sağlamaya devam etmesi de bekleniyor.

Oxford Economics tarafından hazırlanan bir raporda, Silver Institute, değerli metalin küresel ekonominin elektrifikasyonunda kritik bir rol oynamaya devam edeceğini belirterek, endüstriyel tüketim tahminini yükseltti.

Gümüşe endüstriyel talep yüksek

Analistler, "Gümüşün üstün elektrik ve termal iletkenlik özellikleri, küresel ekonomiyi yönlendiren teknolojik dönüşüm için giderek daha önemli hale geliyor. Güneş enerjisi (PV), otomotiv elektrikli araçlar (EV'ler) ve altyapıları ile veri merkezleri ve yapay zekâ (AI) gibi sektörler, 2030'a kadar endüstriyel talebi daha yükseğe taşıyacak" dedi.

Rapora göre, güneş enerjisi sektöründeki gümüş talebi, endüstriyel segment içindeki en büyük itici güç olmaya devam ediyor. Son yıllarda fotovoltaik güneş panellerinde kullanılan gümüş miktarının istikrarlı bir şekilde azalmasına rağmen, analistler yeşil enerjideki saf büyümenin daha fazla tasarrufu gölgede bırakacağını söyledi.

Raporda, 2014 yılında güneş sektörünün gümüş talebinin yaklaşık yüzde 11'ini temsil ettiği; ancak on yıl sonra, şimdi talebin yüzde 29'unu oluşturduğu belirtildi.