Gümüşte tarihi ralli: Dev bankalar tahminlerini yükseltiyor

Küresel belirsizlikler, enflasyon korkusu ve artan sanayi talebi gümüş fiyatlarını tarihi zirvelere taşırken dev bankalar da tahminlerini yukarı çekti. Son bir yılda fiyatı ikiye katlanan gümüş için 100 dolar senaryoları konuşulurken, analistler “1000 dolar” tartışmalarına da yanıt verdi.

Gümüş, son dönemdeki sert yükselişiyle piyasalarda yeniden dikkatleri üzerine çekti. Küresel belirsizliklerin arttığı ortamda yatırımcıların güvenli liman arayışı hız kazanırken, gümüş fiyatlarına yönelik beklentiler de yukarı yönlü revize edilmeye başladı.

Bir yılda tarihi sıçrama

2025 başında ons başına yaklaşık 30 dolar seviyesinde işlem gören gümüş, 2026 başında 121 dolara kadar yükselerek tarihi zirvesini gördü. Böylece değerli metal kısa süre içinde fiyatını yaklaşık ikiye katladı.

Enflasyon ve savaş korkusu

Analistlere göre gümüş fiyatlarını en çok etkileyen unsurlar; yüksek enflasyon, faiz politikaları ve jeopolitik riskler oldu. Özellikle doların zayıfladığı dönemlerde yatırımcıların altın ve gümüş gibi fiziki varlıklara yöneldiği belirtiliyor.

Hangi sektörler fiyatları destekliyor?

Gümüş artık yalnızca bir yatırım aracı değil. Güneş panelleri, elektrikli araçlar, otomotiv teknolojileri ve elektronik üretiminde yoğun kullanılan metal, artan sanayi talebiyle de yükselişini destekliyor.

Sert düşüş

Uzmanlar, gümüşün altına kıyasla çok daha sert fiyat hareketleri gösterebildiğine dikkat çekiyor. 2026 başında 113 doların üzerine çıkan fiyatların haftalar içinde 77 dolara kadar gerilemesi piyasadaki oynaklığın boyutunu ortaya koydu. Dev bankaların gümüş fiyatı için beklentileri de öne çıkıyor.

UBS Group

İsviçre merkezli finans devi UBS, gümüşün orta vadede ons başına 100 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Bankaya göre hem yatırım talebi hem de sanayi kullanımındaki artış fiyatları desteklemeye devam edecek.

HSBC

HSBC, gümüş fiyatı beklentilerini yukarı yönlü güncelledi. Banka, 2026’da ons başına ortalama 75 dolar, 2027’de ise 68 dolar seviyeleri bekliyor. HSBC’nin önceki tahminleri sırasıyla 68,25 dolar ve 57 dolar seviyesindeydi.

JPMorgan

JPMorgan, gümüş arzının büyük ölçüde madencilik yan ürünü olarak elde edilmesi nedeniyle üretim artışının sınırlı kaldığını belirtiyor. Banka bu nedenle ons başına 81 dolar hedef veriyor.

Analistler ne diyor?

Piyasada zaman zaman gündeme gelen “gümüş 1000 dolara ulaşabilir mi?” tartışmaları sürüyor. Ancak uzmanlar kısa vadede böyle bir seviyeyi gerçekçi bulmuyor.

Analistlere göre önümüzdeki yıllarda daha olası senaryo 100-150 dolar bandı olurken, gümüşte sert fiyat dalgalanmalarının devam edeceği vurgulanıyor.