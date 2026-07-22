Gümüşte yükseliş hız kesmiyor: Gözler jeopolitik gelişmelerde

Gümüş, önceki seansta başlayan yükselişini devam ettirerek ons başına 60 dolar seviyesini test etti. Fiyatlardaki yükselişte, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin yanı sıra petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon ve faiz beklentileri üzerindeki etkisi belirleyici oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile kısa vadede müzakere ihtimalini düşük gördüğünü ifade ederken, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığına yönelik saldırıları ile Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) terminaline art arda düzenlenen saldırılar da küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı. Yaşanan gelişmeler, güvenli liman olarak görülen değerli metallere olan talebi destekledi.

ABD istihdamında yavaşlama sinyali

ABD'de açıklanan ADP verilerine göre, özel sektör işverenleri 4 Temmuz'da sona eren dört haftalık dönemde haftalık ortalama 16 bin 500 kişilik istihdam oluşturdu. Önceki dört haftalık dönemde bu rakam 19 bin 250 seviyesinde gerçekleşmişti.

Böylece özel sektörde işe alım hızı üst üste dördüncü dönemde de yavaşlama kaydetti. Veriler, iş gücü piyasasında ivme kaybının sürdüğüne işaret etti.

Gözler Fed'in faiz kararında

Piyasaların odağında gelecek hafta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı bulunuyor. Genel beklenti, Fed'in politika faizinde değişikliğe gitmeyerek mevcut seviyeyi koruması yönünde.

Öte yandan yatırımcılar, eylül ayında faiz indirimi ihtimalini yüzde 55'in üzerinde fiyatlamayı sürdürüyor. Faiz beklentileri ile jeopolitik risklerin seyri, önümüzdeki dönemde başta gümüş olmak üzere değerli metallerde fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.