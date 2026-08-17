Gümüşte yükseliş hızlandı: Ons 66 doları, gram 101 lirayı aştı

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Ons gümüş, haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürerek 65 dolar seviyesinin üzerinde işlem gördü. Gün içinde 66,19 dolara kadar çıkan ons fiyatı, önceki kapanış olan 64,68 dolar seviyesine göre belirgin bir artış kaydetti.

Fiyatın 66 dolar seviyesinin üzerinde kalıp kalamayacağı, kısa vadeli görünüm açısından önemli olacak. Gümüşün gün içindeki hareket bandı ise 64,64-66,19 dolar arasında gerçekleşti.

Gram gümüş bir ayda yüzde 19’dan fazla yükseldi

Türkiye'de gram gümüş, ons fiyatındaki yükseliş ve dolar/TL kurunun desteğiyle daha güçlü bir performans sergiledi. Gram fiyatı gün içinde 101,89 liraya kadar çıkarak 102 lira sınırına dayandı.

Önceki kapanışın yaklaşık 99,59 lira olduğu dikkate alındığında, gram gümüşte 100 liralık psikolojik eşik kısa sürede geride bırakılmış oldu.

17 Temmuz'da yaklaşık 84,79 lira seviyesinde bulunan gram fiyatı, geçen bir aylık dönemde 101 liranın üzerine çıkarak yüzde 19'dan fazla değer kazandı.

Gram gümüşte kur desteği

Gram gümüşün performansında yalnızca ons fiyatı değil, dolar/TL kuru da belirleyici oluyor. Dolar/TL'nin 47,90 civarında seyretmesi, küresel piyasalardaki gümüş yükselişinin Türkiye'deki fiyatlara daha güçlü yansımasına neden oluyor. Bu nedenle ons gümüşteki yükselişe kur hareketinin de eşlik etmesi, gram fiyatındaki kazanımları hızlandırabiliyor.

Gümüş yükselişinde Fed ve dolar etkisi

Gümüşteki son yükselişte ABD Merkez Bankası'nın para politikasına yönelik beklentiler de etkili. Ekonomik verilerin ardından Fed'in eylül toplantısına ilişkin faiz beklentilerinin yeniden şekillenmesi, faiz getirisi olmayan değerli metallere olan ilgiyi artırıyor.

Öte yandan dolar endeksindeki zayıflama da gümüş açısından destekleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Gümüşün dolar cinsinden fiyatlanması nedeniyle ABD para birimindeki hareketler, metalin küresel talebini doğrudan etkileyebiliyor.

Gümüş fiyatlarında sanayi ve teknoloji etkisi öne çıkıyor

Altından farklı olarak gümüşün fiyatını yalnızca yatırım talebi belirlemiyor. Elektronik, güneş enerjisi ve çeşitli teknoloji ürünlerinde kullanılan metal, küresel sanayi faaliyetlerinden de etkileniyor.

Bu nedenle faiz ve dolar beklentilerinin yanı sıra sanayi üretimi ve teknoloji yatırımlarına ilişkin görünüm de gümüş fiyatları açısından önem taşıyor.