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Hedge fonlar 2016'dan sonra ilk kez emtiada net satış tarafına geçti

Yatırımcılar, temmuz sonunda emtiada net kısa pozisyon alırken, Çin ekonomisine yönelik endişeler ve arz bolluğu görünümü kötüleştiriyor.

Haber Merkezi
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Hedge fonlar 2016'dan sonra ilk kez emtiada net satış tarafına geçti
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Hedge fonlar, resesyon korkuları arasında emtia talebi konusunda artan bir karamsarlık göstererek, 2016'dan bu yana ilk kez emtia vadeli işlemlerinde ağırlıklı olarak “ayı” pozisyonuna döndü.

Bloomberg haberinde yer alan, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu verilerine göre, fon yöneticileri 30 Temmuz ile sona eren haftada 20 ham maddeden oluşan bir sepet için kısa (satış) pozisyon alarak yaklaşık 58.600 kontratlık net bir pozisyon tuttu.

Yatırımcılar, pandeminin zirvesi de dahil olmak üzere sekiz yıldan uzun bir süredir fiyatlar konusunda net yükseliş tarafında pozisyon alıyordu.

Bu tersine dönüş, onlarca yıldır talepte en büyük pazar olan Çin'deki ekonomik büyümeyle mısır ve nikel gibi temel emtia tarafında daha bol arz hakkında artan endişeleri vurguluyor. Avrupa ve Orta Doğu'daki çatışmalar ve bu yıl ABD hisse senedi fiyatlarındaki yükselişle düşüşü sınırlamasına karşın yatırımcı güveni etkilendi. Görünüm, petrol piyasasındaki algoritmik satış dalgasıyla daha da kötüleşti.

Enerji, tarım ve metal vadeli işlemlerinden oluşan bir sepeti takip eden Bloomberg Emtia Endeksi, 2024'te yüzde 4 düşerek bu yılın başlarında görülen kazanımları tersine çevirdi. Gösterge, 2023'te yüzde 13 düşerken, son beş yılın en büyük kaybı olmuştu.

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