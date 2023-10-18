Hindistan, şeker ihracatı kısıtlamasını uzattı
Dünyanın ikinci büyük şeker üreticisi Hindistan, arzı iç piyasada tutmak için uygulamaya koyduğu ihracat kısıtlamalarını uzattı.
Foreks
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Hindistan, şeker ihracatına ilişkin uygulamaya aldığı kısıtlamaları uzatma kararı aldı. Hindistan Dış Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı duyuruya göre, şeker ihracatına yönelik kısıtlamalar 31 Ekim'den sonra da sürecek.
Ham şeker vadeli işlemleri, Hindistan ve Tayland'dan gelen arzın azalacağı endişesiyle 2011'den bu yana en yüksek seviyesine yakın seyrediyor.