Hindistan'dan şekere fren

Hindistan'da yağış eksikliğinin şeker kamışı verimini düşürmesi nedeniyle ekim ayından itibaren önümüzdeki sezonda fabrikaların şeker ihracatını yasaklaması ve 7 yıl sonra ilk kez sevkiyatları durdurması bekleniyor.

Reuters'ın haberine göre açıklamayı üç hükümet kaynağı yaptı.

Hindistan, 2016 yılında yurt dışına satışları kısıtlamak amacıyla şeker ihracatına yüzde 20 vergi getirmişti.

Hindistan'ın dünya pazarına şeker ihraç etmemesi, son yılların en yüksek seviyelerinde işlem gören New York SBc1 ve Londra LSUc1 borsasındaki şeker fiyatlarının muhtemelen daha fazla artmasına sebep olacak ve küresel gıda piyasalarında enflasyonun artacağına yönelik endişeleri tetikleyecek.