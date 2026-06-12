HSBC bakır fiyat tahminlerini yükseltti

HSBC, yıllık ortalama bakır fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2026 için ortalama bakır fiyatı tahminini libre başına 6,12 dolar, 2027 için 5,81 dolar ve 2028 için 5,30 dolar olarak belirledi.

Tahmin artışında dayanıklı nihai talep ve arz kesintileri etkili oldu. HSBC, olası ABD ticaret önlemlerinin piyasa görünümüne ilişkin belirsizliği artırdığını belirtti.

Banka, temel aşağı yönlü riskin küresel büyümenin beklenenden zayıf gerçekleşmesi olduğunu vurguladı. Böyle bir senaryonun bakır talebi üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendirildi.

HSBC'ye göre geçmişte görülen bakırdan alüminyuma geçişlerin bu dönemde daha sınırlı kalması bekleniyor. Bunun nedeni olarak alüminyum arzındaki kesintiler gösterildi.