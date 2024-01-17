  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. HSBC, bakır fiyatlarında yükseliş bekliyor
Takip Et

HSBC, bakır fiyatlarında yükseliş bekliyor

HSBC, 2024 bakır fiyat beklentisini artırırken; nikel, çinko ve alüminyumda düşürdü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
HSBC, bakır fiyatlarında yükseliş bekliyor
Takip Et

HSBC, 2024 bakır fiyat, demir cevheri ve metalurjik kömür fiyat beklentisini yükseltti, diğer metallerin çoğunun fiyat beklentisini düşürdü.

Banka yaptığı açıklamada, 2024-2027 bakır fiyat tahminini bu sürede arz fazlalığının düşme beklentileriyle %1-7 oranında yükselttiğini açıkladı.

Banka aynı dönem için nikel fiyat tahminini %1-12 oranında yükseltirken, 2028 beklentisini 8,45 dolar/libre olarak belirledi.

HSBC, 2024 için çinko fiyat beklentisini %3 düşürerek 1,27 dolar/libreye indirdi, 2025-2027 beklentisini değiştirmedi ve 2028 beklentisini 1,30 dolar/libre olarak belirledi.

HSBC, alüminyum fiyatlarının 2024-2025 döneminde 2.300-2.400 dolar/ton aralığında gerçekleşmesini bekliyor.

ABD mortgage başvurularında yükseliş sürüyorABD mortgage başvurularında yükseliş sürüyorKüresel Ekonomi

 