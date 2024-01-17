HSBC, bakır fiyatlarında yükseliş bekliyor
HSBC, 2024 bakır fiyat beklentisini artırırken; nikel, çinko ve alüminyumda düşürdü.
HSBC, 2024 bakır fiyat, demir cevheri ve metalurjik kömür fiyat beklentisini yükseltti, diğer metallerin çoğunun fiyat beklentisini düşürdü.
Banka yaptığı açıklamada, 2024-2027 bakır fiyat tahminini bu sürede arz fazlalığının düşme beklentileriyle %1-7 oranında yükselttiğini açıkladı.
Banka aynı dönem için nikel fiyat tahminini %1-12 oranında yükseltirken, 2028 beklentisini 8,45 dolar/libre olarak belirledi.
HSBC, 2024 için çinko fiyat beklentisini %3 düşürerek 1,27 dolar/libreye indirdi, 2025-2027 beklentisini değiştirmedi ve 2028 beklentisini 1,30 dolar/libre olarak belirledi.
HSBC, alüminyum fiyatlarının 2024-2025 döneminde 2.300-2.400 dolar/ton aralığında gerçekleşmesini bekliyor.