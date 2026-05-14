HSBC’den gümüş fiyat tahminlerine yukarı yönlü revize

HSBC, zayıflayan doların etkisini gerekçe göstererek gümüş fiyatlarına ilişkin tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Banka, 2026 yılı için ons gümüş fiyatı beklentisini 68,25 dolardan 75 dolara, 2027 yılı beklentisini ise 57 dolardan 68 dolara yükseltti.

Değerlendirmede, sanayi ve mücevher talebinde zayıflama işaretleri görülmesine rağmen, madencilik üretimi ve hurda arzındaki artışın piyasa dinamikleri üzerinde belirleyici olmaya devam ettiği ifade edildi. HSBC, buna karşın doların zayıf seyrinin fiyatlamalar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu vurguladı.