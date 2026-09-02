Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülürse Brent petrol 70 dolara geriler mi?

Dünya petrol ticaretinin ana şah damarı konumundaki Hürmüz Boğazı çevresinde tırmanan askeri gerilimler ve lojistik kısıtlamalar, emtia piyasasındaki fiyat istikrarını doğrudan tehdit ediyor. Arz güvenliğine yönelik endişelerin tırmandığı bu süreçte, nakliye hatlarında yaşanan aksamalar ve sigorta primlerindeki artışlar ham petrolün varil fiyatı üzerindeki yukarı yönlü baskıyı canlı tutuyor. Deniz yoluyla yapılan taşımacılığının sekteye uğraması, rafinerilerin hammadde maliyetlerini artırarak küresel ölçekte bir tedarik krizini tetikliyor. Ancak tüm bu olumsuz tabloya rağmen, stratejik ham petrol rezervlerinin koordineli bir şekilde devreye alınması ve küresel stokların piyasaya sürülmesi, jeopolitik gerilimlerin yarattığı şok dalgasını önemli ölçüde emiyor. Sanayi kollarının ham madde tedarik güvenliğini korumak adına atılan bu adımlar, piyasadaki panik havasının reel üretime olan yansımalarını sınırlıyor. Tüketici ülkelerin kamu stoklarını esnek bir şekilde kullanması, arz-talep dengesindeki anlık bozulmaları yavaşlatarak küresel piyasalara zaman kazandırıyor. Dağıtım kanallarındaki tıkanıklıklara rağmen hayata geçirilen bu tampon mekanizmaları, üretim hatları üzerindeki baskıyı geçici de olsa dengeliyor.

Müzakerelerin gidişatı iki farklı finansal rota çiziyor

Bölgedeki krizin çözümüne yönelik diplomatik kanallardan gelecek sinyaller, emtia piyasalarında tamamen zıt iki fiyat patikasının oluşmasına yol açıyor. Eğer taraflar arasında uzlaşı sağlanır ve Hürmüz Boğazı güvenli bir şekilde yeniden tam kapasiteyle deniz trafiğine açılırsa, arz endişelerinin hızla dağılmasıyla birlikte Brent petrolün varil fiyatının 70 dolar sınırına kadar gerileyeceği öngörülüyor. Buna karşılık, diplomatik çabaların sonuçsuz kalması ve sıcak çatışma ortamının sürmesi durumunda ise fiyatların gevşemek bir yana, uzun süre 90-95 dolar bandında katılaşması kaçınılmaz görünüyor. Dolayısıyla, mevcut krizin yapısal olarak uzaması piyasada her an yeni ve daha agresif yükseliş dalgalarını tetikleme riskini barındırıyor.

Stratejik rezervlerin fiyat baskısını hafifleten etkisi

Piyasadaki anlık arz-talep dengesini korumak adına tüketici ülkelerin attığı koordineli adımlar, jeopolitik krizin sanayi kollarına olan maliyet yükünü sınırlamada kritik bir işlf sunuyor. Küresel rezerv kullanım stratejilerinin harita üzerindeki taşımacılık kısıtlamalarıyla birlikte analiz edildiği güncel makro raporlar, stok koridorlarının açık tutulmasının fiyatlama mekanizmasındaki spekülatif köpüğü başarıyla temizlediğini net biçimde ortaya koyuyor. Eğer lojistik hatlardaki bu tıkanıklık kalıcı bir yapısal krize dönüşürse, rezervlerin sağladığı bu geçici tampon mekanizmasının da sınırlarına ulaşılacaktır. BBVA Research tarafından yayımlanan güncel emtia raporunda da arz görünümü ile taşımacılık kısıtlamaları birlikte ele alınıyor. Kurumun analistleri, diplomatik bir uzlaşı senaryosunda Brent petrolün hızla 70 dolara yaklaşacağını savunurken, krizin uzaması halinde yeni yükseliş risklerinin kaçınılmaz olduğuna işaret ediyor. Raporda özellikle küresel stratejik rezerv kullanımlarının fiyat baskısını önemli ölçüde azalttığı ve tırmanışı frenleyen en büyük unsur olduğu vurgulanıyor. Kurumsal tahmin modellemelerine göre, Hürmüz Boğazı'ndaki siyasi ve askeri düğümün ne yönde çözüleceği, küresel imalat sanayisinin bütçe planlamalarından merkez bankalarının faiz patikasına kadar tüm makroekonomik rotayı doğrudan tayin edecek bir kırılma noktası olarak görülüyor. Jeopolitik gerilimlerin enerji şoklarına dönüşme ihtimali, para politikası yapıcılarının küresel enflasyonla mücadele takvimini de doğrudan etkileyen bir parametreye dönüşüyor.