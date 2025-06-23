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Hürmüz Boğazı'nın kapatılması petrolü nasıl etkiler?

Bankacılık devi ING, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması durumunda Brent petrolün kısa vadede 120 dolar seviyesine kadar işlem görmesini bekliyor.

Haber Merkezi
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Hürmüz Boğazı'nın kapatılması petrolü nasıl etkiler?
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ING, uzun süreli bir kesintinin (2025 sonuna kadar) muhtemelen fiyatların varil başına 150 doların üzerine çıkarak yeni rekor seviyelere ulaşmasına neden olacağını öngörüyor.

ING yayımladığı notta, Hürmüz'ün etkili bir şekilde bloke edilmesinin, petrolün görünümünde dramatik bir değişime yol açarak piyasayı derin bir açığa iteceğine işaret etti.

Notta, "Yedek OPEC üretim kapasitesi bu durumda yardımcı olmayacaktır, çünkü büyük kısmı Basra Körfezi'nde bulunmaktadır. Bu nedenle, bu akışların da Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi gerekecektir. Daha yüksek petrol fiyatları ABD sondaj faaliyetlerinde bir artışa neden olsa da, bu ek arzın piyasaya ulaşması zaman alacaktır. Ve hacimler Hürmüz'den kaynaklanan kayıpları telafi etmeye yetmeyecektir" denildi.

ING, İran'ın misilleme yapması gerektiğini düşünse bile, Hürmüz'ü bloke etmenin çok ileri bir adım olabileceğini de ekledi.

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