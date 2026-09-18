Hürmüz çatışmasının 6. ayında JP Morgan ilk kez petrolde senaryosuz kaldı

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JP Morgan, ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimin altıncı ayına ulaşmasıyla birlikte petrol piyasasının geleceğine dair net bir nihai senaryo tahmin edemediklerini duyurdu. Banka analistleri, arzda yaşanan eksilmelere karşın küresel bazda talebin gerilemesi ve stok tüketiminin tahminlerin altında kalması nedeniyle petrol fiyatlarındaki artışın sınırlı düzeyde kaldığını ifade etti.

Analistlerden belirsizlik açıklaması

Çatışmanın başlangıcından bu yana petrol piyasasına yönelik ilk kez belirgin bir temel öngörü ortaya koyamadıklarını itiraf eden JP Morgan analistleri, hazırladıkları raporda "Sonuç aşamasını nasıl modelleyeceğimizi bilmiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Raporda ayrıca, savaşın başında ABD hükümetinin geçmeyeceği tahmin edilen ekonomik sınırların büyük kısmının altı aylık süreçte aşıldığı ve halen belirgin bir çıkış planının bulunmadığı vurgulandı.

Brent petrolde risk fiyatlaması

Eylül ayı için Brent petrolünün adil değerini varil başına yaklaşık 90 dolar olarak öngören banka, fiyatın mevcut durumda 106 dolar civarında seyretmesinin, piyasada günlük 10 milyon varili bulan arz kaybının yanı sıra daha fazla kesinti riskinin de fiyatlandığını gösterdiğini belirtti.

Akaryakıtta zirve, dizelden geldi

Petrolün varil fiyatı 100 doları geçerken, ABD'de benzinin galon fiyatı 4,37 dolara ulaştı. Kış mevsimi yaklaşırken dizel fiyatları ise galon başına 6,31 dolar ile tarihi zirvesini gördü ve dizel stokları tüm zamanların en dip seviyesine indi.

Enerji koridorlarında jeopolitik riskler

Banka; Hürmüz Boğazı ve Bab el-Mandeb Boğazı'ndaki gemi trafiğine yönelik tehditlerin yanı sıra Suudi Arabistan'ın ihracat hatlarını hedef alan saldırıların enerji piyasasındaki risk unsurlarını çoğalttığına dikkat çekti. Bununla birlikte, Rusya'daki rafineri altyapısı ile Ukrayna kentlerine düzenlenen saldırılar da küresel enerji arzını tehdit eden diğer jeopolitik riskler arasında sıralandı