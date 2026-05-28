Hürmüz gerilimi petrolü yeniden ateşledi: Savaş primi kalıcı olacak mı?

Petrol fiyatları dün ABD-İran hattındaki gelişmelerle düşerken, sonrasında yeniden saldırıların başlamasıyla sert yükselişe geçti.

Brent petrol vadeli işlemleri dün yüzde 5’in üzerine çıkan düşüşle 94 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Bugün de yüzde 4,2 oranında yükselerek varil başına 98 doların üzerine çıktı.

Askeri hareketlilik yeniden arttı

Bölgedeki askeri hareketlilik, kritik ticaret rotalarında arz kesintisi endişelerini zirveye taşırken, askeri güçlerden yapılan açıklamalar, gerilimin kısa vadede düşmeyeceğine işaret etti.

Press TV’nin İslam Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) dayandırdığı habere göre İran, saldırının çıkış noktası olarak tanımladığı "Amerikan hava üssünü" hedef aldığını duyurdu.

Gerilim, iki ülke ile sınırlı kalmayarak yeniden bölge geneline de yayılırken, Kuveyt Hava Savunma güçleri, topraklarına yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşılık verdiklerini açıkladı.

Böylece Körfez bölgesinde güvenlik risklerinin daha geniş bir alana yayılabileceği endişesi güç kazandı.

Yeni şok yolda mı?

Dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yüzde 20’sinin geçiş kapısı olan Hürmüz Boğazı çevresindeki yaşanan askeri hareketlilik, piyasalarda yeniden arz kesintisi korkusunu yükseltti.

Bölgedeki gerilimin yükselmesi enerji piyasalarında iyiden iyiye kırılganlaşan arz-talep dengesini daha da bozması bekleniyor.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, ticari petrol stoklarının hızlı şekilde eridiğine yönelik uyarılarıyla son gelişmeler endişeleri artırdı. Uzmanlar, enerji piyasalarında arz tarafındaki baskının giderek arttığını ve yeni bir şokun oluşabileceğini belirtiyor.

“Savaş primi”

Piyasalarda daha önce ABD ile İran arasında olası bir diplomatik çözüm beklentisi fiyatlanırken, son saldırıların ardından iyimserlik önemli ölçüde zayıfladı.

Analistler, Donald Trump’ın son açıklamaları ve bölgede artan askeri operasyonların petrol fiyatlarında 100 dolar üzerindeki “savaş primini” kalıcı hale getirebileceğini değerlendiriyor.