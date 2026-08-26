IAOM Avrasya/Ulusoy: Küresel tahıl koridorunda risk artarken Türkiye güçlü stoklarıyla izole konumda

Yıllık 32 milyon tonluk üretim kapasitesi sahip Türkiye un sektörü, küresel un ticaretinden yüzde 23 pay alıyor ve 11 yıldır dünyanın un ihracat şampiyonu olma özelliğini taşıyor. 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşında aynı yıl tahıl koridoru görevini de üstlenen Türkiye, yeniden gündemde. Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaşın son dönemde liman altyapılarını ve yük gemilerini doğrudan hedef alan bir boyuta ulaştığını belirten Dr. Eren Günhan Ulusoy, durumun 2022'deki ilk krizden daha hassas bir noktaya geldiğini vurguladı: “2022'deki savaşın ilk aşamasında Ukrayna limanları kapalı, Rusya limanları ise açıktı. Ancak bugün gelinen noktada her iki ülkenin de lojistik ve liman altyapıları, İzmail ve Karadeniz hatları karşılıklı saldırıların hedefi durumunda. Bu durum riskin boyutunu tırmandırıyor. Dünya buğday tedariğinin yaklaşık yüzde 30'unu sağlayan bu iki ülkenin ihracat kapasitelerindeki aksaklık, küresel piyasaları doğrudan etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı’nın son tahminlerine göre yaşanan lojistik blokajlar nedeniyle Rusya’nın ihracat beklentisi 43-46 milyon ton, Ukrayna’nın ise 13,5 milyon ton seviyelerine çekilmiş durumda." Dünyadaki yükselen tansiyonun ve fiyat dalgalanmalarının aksine Türkiye'nin iç pazarda avantajlı bir konumda yer aldığını ifade eden Ulusoy, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de bu yıl tahıl üretimi oldukça verimli geçti. Yağışların geçen yıla göre yüzde 76 artmasıyla birlikte buğday üretiminde yeni bir rekor kapıda. Buğday rekoltesinin 24,5 milyon ton olması bekleniyor. Hem başarılı geçen yerli hasadımız hem de güçlü stok yapımız sayesinde Türkiye, dünyada yaşanan bu kısa vadeli tedarik krizinden tam anlamıyla izole durumdadır. İç pazarda kısa ve orta dönemde bir arz veya tedarik problemi beklemiyoruz.

Avrupa’daki kuraklık Türkiye ihracatı için fırsata dönüşüyor

Avrupa genelinde etkisini artıran şiddetli kuraklığın rekolteleri düşürdüğünü belirten IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, bu durumun un sektörünün ihracat gücünü pekiştirdiğini belirterek “Avrupa'daki kuraklık rekolte kaybına yol açarken, Türkiye'nin un ve unlu mamuller sanayiindeki üretim kapasitesi ve lojistik hakimiyeti bölgesel pazarlarda bizi bir adım öne çıkarıyor. Küresel buğday ticaretinde Ukrayna ve Rusya’nın ihracattaki payları azalıp ABD, Kanada ve Kazakistan gibi oyuncular devreye girerken; işlenmiş hububat ürünlerinde Türkiye, Avrupa'daki açığı kapatabilecek ve yeni pazarlardaki konumunu güçlendirecek en kritik aktördür” dedi.

Sektörün kalbi eylül sonunda Özbekistan’da atacak

Son 11 yıldır dünyanın un ihracat şampiyonu olan Türkiye, ABD merkezli, 130 yıllık IAOM’in Avrasya Bölgesi Başkanlığı’nı yürütüyor. Avrasya bölgesi, 32 ülkeden oluşuyor, 2 milyarı aşkın nüfusu ve 7,1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğüyle dünya buğday üretiminin yüzde 30’unu ve dünya un ihracatının yüzde 55’ini temsil ediyor. 28-29 Eylül 2026’da ilk kez Özbekistan Taşkent’te gerçekleşecek olan 5. IAOM Eurasia Konferansı ve Sergisi, Rusya, Ukrayna, Orta ve Doğu Avrupa, Baltık ülkeleri, Kazakistan, Orta Asya Cumhuriyetleri, ABD, Orta Doğu ve Afrika’dan 1000’in üzerinde sektör profesyonelini ağırlayacak. Hububat, un, makarna, bulgur ve yem üreticileri ile değirmen makineleri, laboratuvar ekipmanları, lojistik, depolama ve paketleme tedarikçileri bu etkinlikte buluşacak. Bu yılın ana teması ise Avrasya’da Tahıl, Değirmencilik ve Pazarlar. Kongre programı hakkında bilgi veren Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Kongre programımızı bu yıl ilk defa Avrasya bölge başkanlığına bağlı Özbekistan Taşkent’te yapma kararını aldık. Özbekistan, güçlü değirmencilik sektörü ve Kazakistan’dan sağladığı buğdayla komşu ülkelere yaptığı un ihracatıyla stratejik öneme sahip bir ülke. Karadeniz’deki sorun nedeniyle buğdayın yukarı yönlü hareket yaşadığı ve yeni rotaların belirlediği bu zaman diliminde kongre programımız her zamankinden daha fazla önem teşkil ediyor” dedi. Etkinlikte, Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı, Özbekistan Tarım Bakanı Sayın İbrohim Abdurahmonov, TMO Genel Müdürü Sayın Ahmet Güldal ve IAOM ABD Başkanı Sayın Mike Wiechman açılış konuşmalarını yapacak.