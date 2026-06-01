İç piyasada demir fiyatları dengeleniyor: Küresel talep ve girdi maliyetleri ön planda

Küresel sanayi ve inşaat sektörünün en temel girdilerinden olan demir-çelik ürünlerinde, ham madde tedarik kanallarındaki değişimlere bağlı olarak temkinli bir fiyatlama hakim görünüyor. Çin'in üretim kapasitesine yönelik açıkladığı son kota kararları ve küresel limanlardaki sevkiyat yoğunluğu, demir cevheri fiyatlarının ton başına 108 dolar bandında yatay dengelenmesine yol açtı. Küresel piyasalarda yüksek faiz ortamının inşaat yatırımları üzerindeki baskısı sürerken, yeni nesil veri merkezi inşaatları ve enerji nakil hatları projeleri ise nitelikli çelik talebini canlı tutuyor. Küresel ekonomideki bu talep kayması, geleneksel konut imalatındaki yavaşlamayı dengelerken üreticilerin de üretim stratejilerini esnetmesini zorunlu kılıyor.

İç piyasada inşaat demiri ton fiyatı ne durumda?

Yurt içi piyasalarda ise açıklanan ve ilk çeyrekte yüzde 2.5 olarak gerçekleşen ekonomik büyüme verisi, inşaat ve imalat sektöründeki hareketliliğin sürdüğüne işaret etti. Güncel piyasa verilerine göre, Türkiye'deki büyük üreticilerin ve fabrikaların inşaat demiri ton fiyatları, bölgesel arz-talep dengesine bağlı olarak ortalama 32.600 TL ile 34.000 TL bandındaki yerini koruyor. Bölgesel nakliye maliyetleri ile yerel lojistik unsurlar nedeniyle tüccar fiyatlarında şehir bazlı küçük farklılıklar gözleniyor. İç piyasadaki bu fiyat aralığı, müteahhitlerin yeni projelere başlama iştahını doğrudan etkilerken tedarikçilerin stok yönetimini de daha hassas hale getiriyor.

İthal hurda fiyatları maliyet baskısı oluşturuyor

Türkiye'deki ark ocaklı çelik üreticilerinin en büyük ham madde girdisi olan ithal hurda demir fiyatları, vadeli kontratlarda ton başına 349.50 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Hurda maliyetlerinin bu seviyelerde kalması, iç piyasadaki nihai ürün fiyatlarında sert bir düşüş ihtimalini zayıflatıyor. Önümüzdeki seanslarda, küresel taraftan gelecek olan imalat sanayi verileri ile döviz kurlarının seyri, demir-çelik fiyatlarının genelindeki yönü tayin edecek. Bu girdi maliyetleri, çelik fabrikalarının operasyonel kar marjlarını doğrudan sınırladığı için piyasada yeni bir fiyat koridoru açılması şu an için zor görünüyor.