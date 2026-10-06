ICE’ten dev adım: Londra’da değerli metal vadeli işlemleri resmen başladı

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Borsa operatörü Intercontinental Exchange (ICE), küresel piyasalardaki etkinliğini artırmak amacıyla bu hafta itibarıyla Londra merkezli değerli metal vadeli işlem sözleşmelerini devreye soktu. Dünyanın en büyük fiziksel altın ve gümüş ticaretinin döndüğü Londra pazarında atılan bu adım, türev ürünlerdeki işlem hacmini artırmayı hedefliyor.

Değişen jeopolitik dengeler ve artan talep

Son dönemde küresel pazarlarda yaşanan jeopolitik gerilimler ve dalgalanmalar, yatırımcıların güvenli liman olan değerli metallere ilgisini rekor seviyede tutuyor. ICE’in bu hamlesi; altın ve gümüş ticareti yapan kurumlar, fonlar ve yatırımcılar için yeni bir likidite kaynağı ve riskten korunma (hedging) imkânı sunuyor.

Piyasalar ve yatırımcılar için ne anlama geliyor?

ICE’in Londra’da başlattığı bu yeni vadeli işlemler, bölgedeki mevcut tezgah üstü (OTC) piyasa ile türev piyasası arasındaki entegrasyonu güçlendirmeyi amaçlıyor. Şeffaflığı ve işlem kolaylığını artırması beklenen bu adımın, önümüzdeki süreçte fiziki altın açık artırmaları ve standart sözleşme hacimlerine de olumlu yansıması öngörülüyor.