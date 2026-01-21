IEA, 2026 için küresel petrol talebi tahminlerini yükseltti

IEA yayımladığı aylık raporda, 2026 yıl için küresel petrol talebi büyüme tahminini yükseltti. IEA, 2026 yılı için tayep artış beklentisini 860 bin varilden 930 bin varile çıkardı. 2025’te talebin 850 bin varil/gün arttığını tahmin etti.

Öte yandan küresel petrol arzı artışı tahmini de günlük 2,5 milyon varile yükseltildi. Arz artışı tahmini geçtiğimi ay 2,4 milyon varil/gün olarak duyurulmuştu.

Buna göre, toplam küresel arz 2026'da talepten günde 3,69 milyon varil daha yüksek olması bekleniyor; bu, bir önceki raporda 3,84 milyon varil olarak tahmin edilmişti.

IEAs, Aralık ayında küresel arzın bir önceki aya göre 350 bin varil gerilediğini de kaydetti.

Raporda, "Aralık ayında küresel petrol arzındaki ilave düşüş, 2025 başından bu yana biriken piyasa fazlasını azaltmaya devam etti" denildi. Ancak IEA, mevsimsel rafineri bakım döneminin yaklaşmasıyla ham petrol talebinin zayıflayacağını, bu nedenle piyasayı dengelemek için üretimde daha fazla kesinti gerekebileceğini belirtti.

IEA, "Şimdilik, şişkin denge tabloları piyasa katılımcılarına bir rahatlık sağlıyor ve fiyatları kontrol altında tutuyor" ifadelerini kullandı.