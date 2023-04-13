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IEA Başkanı Birol: Petrol arzındaki daralma fiyatları yükseltecek

IEA Başkanı Fatih Birol petrol fiyatlarıyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Petrol arzındaki daralma fiyatları yükseltecek" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, OPEC+'nın üretim kısıntısı kararının ekonomiler için kötü bir sürpriz olduğunu, yılın ikinci yarısında arzın daralması ile birlikte fiyatların yukarı gideceğini öngördüklerini söyledi.

Birol konuşqmasında ayrıca, küresel fosil yakıt tüketiminin 2020'li yıların son çeyreğine girilmeden önce tepe yapabileceğini de savundu.

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