IEA, küresel petrol talebi büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri nedeniyle tırmanan küresel ticaret gerilimlerinin küresel ekonomi üzerinde baskı yaratması nedeniyle petrol talebindeki büyümenin daha önce öngörülenden daha zayıf olacağını söyledi.

IEA, “Önümüzdeki 90 günlük gümrük vergisi ertelemesi sırasında ve muhtemelen sonrasında gerçekleşmesi beklenen zorlu ticaret müzakereleri nedeniyle, petrol piyasalarını inişli çıkışlı bir yolculuk bekliyor ve bu yıl ve gelecek yıl için tahminlerimiz üzerinde önemli belirsizlikler var” dedi.

IEA, petrol talebi tahminlerini destekleyen ekonomik büyüme varsayımlarını revize ederek, küresel GSYH tahminlerini daha önce her iki yıl için yüzde 3,1 olan tahminlerini 2025 için yaklaşık yüzde 2,4'e ve 2026 için yüzde 2,5'e düşürdü.

Sonuç olarak, daha önce günde 1,03 milyon varil olan 2025 yılı küresel petrol talebi büyüme tahminini 726.000 varil/gün olarak revize etti. 103,9 milyon varil olan günlük ortalama petrol talebi tahminini de 103,5 milyon varil/güne indirdi.

IEA, gelecek yıl ise petrol talebinde büyümenin daha da yavaşlayarak günde 692.000 varile düşmesini bekliyor.

OPEC şu anda her iki dönemde de günde yaklaşık 1,3 milyon varillik bir talep artışı öngördüğünden, tahminler OPEC'inkinden önemli ölçüde daha düşük kalıyor.

IEA küresel petrol arzının mart ayında 590 bin varil/gün arttığını belirtirken 2025 için büyüme tahminini 1,2 milyon varil/gün olarak duyurdu. 2025 için toplam günlük ortalama petrol arzı tahmini ise 104,5 milyon varil/günden 104,2 milyon varil/güne indindi.

2025 yılında arzın 960 bin varil/gün artacağını tahmin etti.