IEA: Petrol stoklarında rekor kayıp yaşanıyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanan aylık raporda, küresel petrol piyasasındaki dengesizliklerin derinleştiği belirtildi.

Rapora göre, 2026 yılına ilişkin petrol arz kaybı tahmini, daha önceki öngörülerin çok üzerinde günlük 1,5 milyon varilden 3,6 milyon varile yükseltildi. Talep tarafında da benzer bir ivme görülüyor; 2026 yılı petrol talep kaybı tahmini günlük 80 bin varilden 420 bin varile çıkarıldı.

Değerlendirmeye göre, Şubat ayından bu yana toplam günlük petrol arzı kaybı 12,8 milyon varile ulaştı. IEA, 2026 yılında petrol arzının, talebin günlük 1,78 milyon varil altında kalabileceğini öngördü. Ayrıca, İran kaynaklı etkilerle petrol stoklarında rekor düzeyde kayıplar yaşandığı raporda yer aldı.