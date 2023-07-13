IEA petrol talebi tahminini düşürdü

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) yaptığı açıklamada, petrol talebinin bu yıl rekor seviyeye ulaşacağını, ancak küresel ekonomideki sert rüzgarlar ve faiz oranlarındaki artışlar nedeniyle yükselişin sınırlı kalabileceğini öngördü.

Küresel petrol talebinin günlük 102,1 milyon varile (bpd) ulaşması beklenirken, Paris merkezli enerji gözlemcisi bu yıl ilk kez tahminini günlük 220.000 varil (bpd) düşürerek 2,2 milyon varile indirdi.

Zorlu ekonomik koşullar talebi baskılıyor

IEA aylık petrol raporunda, "Dünya petrol talebi, özellikle birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede para politikasının dramatik bir şekilde sıkılaştırılması nedeniyle, zorlu ekonomik ortamın baskısı altında kalıyor" dedi.

Talepte aslan payı Çin’in

Covid_19 pandemisi sonrası ekonomik toparlanmanın özellikle yılın ilerleyen dönemlerinde hız kazanacak olması nedeniyle Çin'in bu yılki talep artışının üçte ikisinden fazlasını oluşturacağını belirten IEA, gelişmiş ülkelerde ve özellikle Avrupa'da talebin durgun seyrettiğini de sözlerine ekledi.

Uluslararası Enerji Ajansı, araç elektrifikasyonu ve enerji verimliliğine bağlı olarak petrol talebindeki artışın gelecek yıl yarı yarıya azalarak 1,1 milyon varile düşeceğinin altını çizdi.

ABD enflasyonu petrolü destekledi

Petrol fiyatları, ABD enflasyon ve ekonomik verilerinin Fed'in dünyanın en büyük ekonomisi için daha az faiz artırımı yapabileceği umutlarını tetiklemesinin ardından perşembe günü Asya seansında yükseldi.

Brent tipi ham petrol vadeli işlemleri varil başına 80,17 dolara çıkarken, ABD Batı Teksas tipi ham petrolü 75,79 dolardan işlem görüyordu.