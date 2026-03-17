İki günlük düşüşün ardından toparlandı: Alüminyum yeniden yükselişte

Hürmüz Boğazı’nın neredeyse tamamen kapanması, eritme tesislerinin metal sevkiyatı yapmasını ve hammadde getirmesini engelliyor. Analistler, bazı firmaların üretimi zaten azalttığını belirtiyor ve savaşın sürmesi halinde riskin artacağına dikkat çekiyor.

Çinli araştırma kuruluşu Mysteel’e göre, boğazın 1-2 hafta daha kapalı kalması durumunda bölgedeki üreticiler yıllıklandırılmış bazda 500 bin tona kadar ek kesinti yapabilir.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Mysteel, “Mevcut alüminyum fiyatı, arz daralması ve maliyet artışlarının sektöre etkisini hâlâ ciddi şekilde hafife alıyor” dedi. Ayrıca, çatışmanın hızlı çözüleceği varsayımına dayanan önceki fiyat beklentilerinin artık geçerli olmadığı ifade edildi.

Alüminyum, Londra Metal Borsası’nda yüzde 0,9’a kadar yükseldi.