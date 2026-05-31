İklim riskleri ve arz kısıtlamaları: Küresel buğday fiyatları nasıl bir seyir izleyecek?

Dünya genelinde temel gıda arzının merkezinde yer alan yumuşak kırmızı kışlık buğday, mayıs ayının ikinci yarısında küresel üretim dengelerindeki sıkışma sinyalleriyle iki yılın en yüksek zirvelerini zorladıktan sonra mayıs son seanslarında kar realizasyonlarıyla dengeli bir patikaya oturdu. Uluslararası piyasalarda gübre ve lojistik maliyetlerinin yüksek seyretmesi üretici finansmanını zorlayan bir diğer makroekonomik unsur olarak öne çıkarken, ithalatçı ülkelerin gıda güvenliğini korumak adına fiziki stoklama talebini canlı tutması fiyat adımlarının tabanını destekliyor. Finansal yatırımcıların tarım emtialarına yönelik spekülatif kısa pozisyonlarını kapatarak alım tarafına geçmesi, fiyat istikrarının dönemsel rekolte dalgalanmalarından ziyade iklim krizinin tarımsal verimlilik üzerinde yarattığı kalıcı yapısal hasarlarla şekilleneceğini gösteriyor.

Deniz ticaret koridorlarındaki jeopolitik riskler ve lojistik maliyetler

Tarımsal emtia arzının en kritik noktalarından olan deniz ticaret koridorlarında navlun maliyetlerinin ve sigorta primlerinin yüksek seyretmesi, küresel buğday ticaretinin akışkanlığı önündeki temel engellerden biri olmayı sürdürerek piyasalar üzerinde baskı yaratıyor. Bölgedeki liman çıkışlarında yaşanan seçici yavaşlamalar ve alternatif taşıma rotalarındaki operasyonel maliyet artışları, ham maddeye erişim adımlarını doğrudan zorlaştırarak küresel piyasalarda bölgesel fiyat makaslarının açılmasına sebebiyet veriyor. Gelişmekte olan import bağımlı ekonomilerin yaklaşan yeni hasat sezonu öncesinde alım iştahını koruması, jeopolitik risk priminin fiyat mekanizması üzerindeki baskısını canlı tutarken unlu mamul üreticilerinin uzun vadeli tedarik kontratlarındaki hedging faaliyetlerini de artırıyor.

Küresel envanter kırılganlığı ve yapısal destek sınırları

Uluslararası tarım kuruluşlarının ve büyük emtia fonlarının küresel veri tabloları üzerinden kurguladığı matematiksel modellerde buğday fiyatları için çuval başına 6,10 dolar seviyesi en güçlü yapısal destek ve emniyet barajı olarak izlenmeye devam ediyor. Stokların kritik eşiklerin altına gerilemesi ve iklim şoklarının haziran ayı hasat verimliliğini düşürebileceğine yönelik projeksiyonlar, fiyat adımlarının aşağı yönlü sert geri çekilmelerini önleyen kurumsal bir koruma duvarı inşa ediyor. Olası kuraklık senaryolarının derinleşmesi durumunda ise, mayıs ayında test edilen ve piyasada güçlü bir direnç oluşturan 6,88 dolar seviyesi küresel gıda endekslerinin ve fon yöneticilerinin yeni haftada yakından takip edeceği en önemli matematiksel baraj konumunda bulunuyor.