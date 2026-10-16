ING: Emtia grubunda kakao talebi güçleniyor, tahıl stokları artıyor

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Tarım emtialarında fiyatlamalar arz ve talep cephesindeki ayrışma ile şekilleniyor.

ING'nin son emtia raporu, kakao tarafında talep kaynaklı toparlanmaya, mısır ve soya tarafında ise stok artışı kaynaklı bolluğa işaret etti.

Kakao öğütmede beklentiyi aşan artış

Londra kakao kontratları, küresel öğütme verilerinin desteğiyle önceki günü %1'in üzerinde yükselişle tamamladı.

Cocoa Association of Asia verilerine göre, Q3 Asya öğütmeleri yıllık %29 artışla 233 bin 767 tona yükseldi. Piyasa beklentisi %15 artış yönündeydi. Söz konusu seviye bölge için rekor olarak kayıtlara geçti.

Avrupa tarafında da toparlanma beklentiyi aştı. European Cocoa Association, Q3 Avrupa öğütmelerinin %3,2 artışla 348 bin 215 tona ulaştığını açıkladı. Beklenti %3,9 düşüş olması yönündeydi.

Malezya Kakao Kurulu'nun açıkladığı verilerde de benzer eğilim izlendi. Ülkede Q3 öğütmeleri yıllık %47 artışla 89 bin 414 tona çıktı.

Veri seti, Q2'de Avrupa'da %7,2, Asya'da %16 daralan öğütme faaliyetlerinin ardından küresel çikolata talebinde yeniden hızlanmaya işaret ediyor.

Mısır ve soyada üretim ve stok artışı beklentisi

ING, kakao cephesindeki talep kaynaklı iyileşmenin aksine, tahıl grubunda arz tarafındaki güçlenmeye dikkat çekti.

Rapora göre küresel mısır üretiminin 2025/26 sezonunda %3,6 artışla 1 milyar 265 milyon tona ulaşması bekleniyor. Küresel mısır kapanış stoklarının 274 milyon tondan 280 milyon tona yükseleceği tahmin ediliyor.

Soya fasulyesinde de benzer görünüm hakim. Küresel soya üretiminin 427 milyon ton ile yıllık %2,2, tüketiminin ise 426 milyon ton ile %4,2 artması öngörülüyor.

ING'nin değerlendirmesinde, mısır ve soyada güçlü üretim ve stok beklentisinin fiyatlar üzerinde baskı unsuru olarak kalmaya devam edeceği, kakaoda ise Asya ve Avrupa kaynaklı talep toparlanmasının kısa vadede fiyatları destekleyeceği vurgulandı.