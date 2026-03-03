ING: Enerji fiyatları artışından en çok dolar faydalanacak

ING’nin döviz stratejisti Chris Turner, çatışmada erken bir yumuşama beklemenin gerçekçi olmadığını, ABD’nin enerji bağımsızlığının ülkeyi petrol ve gaz fiyatlarının yüksek seyretmesinden koruduğunu ifade etti.

Raporda, enerji fiyatlarındaki yükselişin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl iki kez faiz indirme beklentisini zora sokabileceği vurgulandı. Turner, olası bir petrol fiyat şokunun gelişmekte olan piyasalara yönelik portföy akımlarını tersine çevirebileceğini ve bunun da dolara ek destek sağlayacağını söyledi.

Dolar endeksi (DXY) için mart ayında yeniden 100 seviyesine çıkış öngörülüyor. Endeks, son olarak altı haftanın zirvesi olan 99,221 seviyesine yükselmişti.