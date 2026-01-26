ING: Gümüş piyasasında sert dalgalanma riski yüksek

Gümüş fiyatları, zayıflayan dolar ve süregelen makroekonomik belirsizliklerin yatırımcıları sert varlıklara yöneltmesiyle altındaki yükselişe eşlik ederek yeni bir rekora ulaştı.

Spot piyasada gümüş fiyatı 110,89 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda da cuma gününe göre yüzde 7,15 artışla 109,86 seviyesinde.

ING analistlerine göre gümüşteki bu güçlü seyir, hem güvenli liman talebinin dirençli kalmasını hem de sanayi kaynaklı talebin güçlü olmasını yansıtıyor. Analistler, altın-gümüş oranının 50 seviyesinin biraz üzerine gerileyerek 2011’den bu yana en düşük düzeyine indiğine dikkat çekti. Bu oran, bir ons altın almak için gereken gümüş miktarını gösteriyor.

Fiziki piyasada arzın sıkılaşması ve maden üretimindeki sınırlı artışın da fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu belirtiliyor. Ancak analistler, gümüş piyasasının görece küçük hacmi ve hem sanayi metali hem de yatırım aracı olma özelliği nedeniyle fiyatların oldukça oynak seyredebileceği ve sert dalgalanma riskinin yüksek olduğu uyarısında bulunuyor.