ING: Hürmüz riski alüminyum fiyatlarını çok yukarı taşıyabilir

Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar, halihazırda daralan alüminyum piyasasında yeni yukarı yönlü riskler oluştururken, bölgedeki ihracat yollarında yaşanabilecek aksamaların küresel tedarik zincirini ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor.

ING’nin Araştırma Ekibi tarafından yayımlanan analizde, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatlardaki olası kesintilerin, piyasadaki açığı derinleştirerek fiyatları rekor seviyelere çıkarabileceği vurgulandı.

Küresel alüminyum üretiminin yaklaşık %9'unu gerçekleştiren Körfez bölgesinin, uluslararası ticarete konu olan metalde çok daha büyük bir paya sahip olduğu ifade edildi. Analistler, bölgedeki tesislerin hammadde olan alümina ve boksit konusunda dışa bağımlı olduğuna dikkat çekerek, Hürmüz Boğazı'ndaki uzun süreli bir tıkanıklığın hem hammadde girişini hem de nihai ürün çıkışını aynı anda durdurabileceğini belirtti.

3 senaryo

ING, sürecin ilerleyişine dair üç farklı senaryo üzerinde duruyor. Temel senaryo olarak kabul edilen ilk durumda, sevkiyatlarda yaklaşık dört haftalık bir gecikme ve geçici stok birikimi öngörülüyor.

İkinci senaryoda, aksamaların birkaç ay sürmesi ve hammadde sıkıntısı nedeniyle üretim kesintilerinin başlaması ihtimali değerlendiriliyor.

En şiddetli senaryoda ise Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın üç ay boyunca durması halinde, alüminyum fiyatlarının kısa süreliğine 4.000 dolar/ton seviyesinin üzerine çıkabileceği, ancak bu seviyelerde talep yıkımının fiyat artışını sınırlayacağı tahmin ediliyor.