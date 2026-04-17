ING: Orta Doğu'da gerilimin tırmanması alüminyum piyasasını yapısal açığa sürükledi

ING Global'in analizine göre; Orta Doğu'da derinleşen tedarik kesintileri, alüminyum piyasasını lojistik bir şoktan ciddi bir arz açığına taşıdı. Kurum, Körfez bölgesindeki izabe tesislerinde yaşanan aksamalar nedeniyle piyasa dengesi bozulurken, kısa vadeli toparlanma beklentilerinin sınırlı kaldığı ve risklerin yukarı yönlü olduğu değerlendirmesini yaptı.

Orta Doğu'daki gerilimin tırmanmasıyla birlikte alüminyum piyasası önemli bir açığa girdi. Başlangıçta nakliye ve lojistik sorunları olarak görülen gelişmeler, bölgedeki birden fazla izabe tesisinin kapasitesinin oldukça altında çalışmasıyla maddi bir arz şokuna dönüştü.

Emirates Global Aluminium’un Al Taweelah tesisindeki operasyonların durması, Aluminium Bahrain (Alba) üretimindeki sert düşüş ve Qatalum’un düşük çalışma oranları bu şoku tetikleyen ana unsurlar olarak öne çıktı.

Körfez bölgesi küresel alüminyum üretiminin yaklaşık yüzde 9'unu gerçekleştirmesine rağmen, deniz yoluyla taşınan arzda çok daha büyük bir paya sahip bulunuyor. Mart ayı ortasında 560 bin ton olarak tahmin edilen etkilenen yıllık kapasite, Alba'nın yüzde 30 ve Qatalum'un yüzde 60 kapasiteyle çalışmasıyla birlikte yaklaşık 3 milyon tona yükseldi. Bu rakam bölge üretiminin neredeyse yarısına tekabül ediyor.

Mevcut kesintilerin yılın geri kalanında devam etmesi durumunda alüminyum piyasasının 2 milyon 900 bin ton civarında açık vermesi bekleniyor. Ancak yükselen fiyatlar karşısında talep yıkımı, stokların kullanılması ve Çin'den gelecek kısmi arz yanıtıyla baz senaryoda açığın 2 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Kesintilerin sürmesi veya şiddetlenmesi halinde arz toparlanmasının sınırlı kalacağı öngörülüyor. Alümina arzındaki kısıtlamaların derinleşmesi ve lojistik aksamaların sürmesi durumunda, alüminyum fiyatlarının ton başına 4 bin doların üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Piyasanın yapısal olarak dar kalmaya devam etmesi, aşağı yönlü riskleri sınırlarken yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor.