ING: Orta Doğu'daki gerilim sürerken Brent petrol 100 doların üzerinde kalıyor

ING Global emtia raporunda analistler, Orta Doğu'da tırmanmanın yavaşlayacağına dair herhangi bir sinyal gelmemesiyle birlikte Brent ham petrolün varil başına 100 doların hemen üzerinde bir taban bulduğuna dikkat çekti. ICE Brent'in art arda dördüncü gündür 100 doların üzerinde kapanış yaptığını hatırlatan analistler, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan seçili ülkelere ek tanker geçişine izin verebileceğine dair umutlara karşın petrol akışlarının büyük ölçüde kısıtlı kalmayı sürdürdüğünü vurguladı. İran'ın yüksek enerji fiyatları aracılığıyla baskı uygulama stratejisi izlediği göz önüne alındığında, Boğaz'dan geçişine izin verilen tanker sayısının oldukça sınırlı kalacağı öngörüldü.

Analistler, İran'ın güvenlik şefi Ali Larijani'nin ölümünün teyit edilmesinin piyasalardaki belirsizliği daha da artırdığını ve bu gelişmenin gerilimin azalmasına zemin hazırlamasının beklenemeyeceğini ifade etti. Körfez genelinde enerji altyapısına yönelik saldırıların sürdüğünü, BAE'nin Fujairah limanının defalarca hedef alındığını aktaran analistler, BAE ve Kuveyt'in petrol üretim kısıntılarının sırasıyla günlük 1,5 milyon varil ve 1,3 milyon varile ulaştığını belirtti. Irak ve Suudi Arabistan'ın arz kısıntılarının ise sırasıyla yaklaşık günlük 2,9 milyon varil ile 2-2,5 milyon varil düzeyinde seyrettiği vurgulandı.

Rafine ürün piyasasında fiyatların aşırı yüksek seyrini koruduğuna dikkat çeken analistler, ICE gasoil kırılım marjının varil başına 45 doların üzerine çıktığını, jet yakıtında ise regrade'in tonu başına 400 doların üzerinde işlem gördüğünü aktardı. Avrupa'nın jet yakıtı ithalatının yaklaşık yarısının Körfez bölgesinden karşılandığını, küresel deniz yoluyla taşınan jet yakıtı ticaretinin yüzde 23'ünün ise Hürmüz Boğazı üzerinden geçtiğini hatırlatan analistler, piyasaların normale dönebilmesi için Boğaz'dan petrol akışlarının yeniden başlaması gerektiğini vurguladı.