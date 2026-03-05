ING'den petrol fiyatlarıyla ilgili üç senaryo

ING Research, Orta Doğu’daki gelişmelerin enerji akışlarını nasıl etkileyeceğine dair üç farklı senaryo ortaya koydu. Analistler, savaşın seyrine bağlı olarak petrol ve LNG piyasalarında ciddi dalgalanmalar yaşanabileceğini belirtiyor.

Bankanın temel senaryosu olan birinci senaryoda, dört haftalık kesinti öngörülüyor. İlk iki hafta tam kesinti, ardından iki hafta boyunca %50 oranında kesinti yaşanması bekleniyor. Bu durumda 315 milyon varil petrol kaybı ve 6,4 milyar metreküp doğal gaz kaybı öngörülüyor. Brent petrol fiyatlarının yılın ilk çeyreğinde 72 dolar, ikinci çeyrekte 71 dolar seviyesinde kalacağı, TTF doğal gaz fiyatlarının ise sırasıyla 37 ve 31 euro/MWh olacağı tahmin ediliyor.

İkinci senaryoda üç aylık kesinti öngörülüyor. İlk ay tam kesinti, ikinci ay %50, üçüncü ay ise %25 oranında kesinti yaşanması halinde 806 milyon varil petrol kaybı ve 16,5 milyar metreküp doğal gaz kaybı bekleniyor. Bu senaryoda Brent fiyatlarının ikinci çeyrekte 89 dolara, üçüncü çeyrekte 86 dolara çıkacağı, TTF fiyatlarının ise 47 euro/MWh’ye kadar yükseleceği öngörülüyor.

Üçüncü ve en sert senaryoda ise üç ay boyunca tam kesinti yaşanması halinde 1,38 milyar varil petrol kaybı ve 28 milyar metreküp doğal gaz kaybı söz konusu olacak. Bu durumda Brent fiyatlarının ikinci çeyrekte 110 dolara, üçüncü çeyrekte 102 dolara yükselmesi, TTF fiyatlarının ise 65 euro/MWh’ye kadar çıkması bekleniyor.