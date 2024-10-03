İngiltere Merkez Bankası petrol fiyatlarından endişeli

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Ortadoğu'da yaşanan çatışmaların petrol fiyatlarını etkileyeceğinden endişe ettiğini söyledi.

Bailey Guardian'a verdiği röportajda, BoE'nin İran ile İsrail arasındaki giderek kötüleşen çatışmanın petrol fiyatlarının istikrara kavuşmasını imkânsız hale getirip küresel ekonomiyi 1970'lerdekine benzer bir enerji şokuna karşı savunmasız bırakacağı endişesiyle Orta Doğu krizini yakından izlediğini ifade etti.

Bailey, gelişmeleri "çok yakından" izlediğini ve durumların "gerçekten kötüleşmesi" halinde ham petrol fiyatlarının artmasını önlemek için yapılabileceklerin sınırlı olduğunu belirtti.

Bailey, "Jeopolitik kaygılar çok ciddi, olanlar trajik. Açıkça stresler var ve asıl mesele, bunların bazı yerlerde hala oldukça gergin olan piyasalarla nasıl etkileşime girebileceği" dedi.

Bailey, enflasyon haberlerinin iyi olmaya devam etmesi halinde Bankanın faiz oranlarını düşürmede "biraz daha agresif" olma olasılığını dile getirdi.