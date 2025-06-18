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İngiltere'de çikolata fiyatlarında tarihi yükseliş

İngiltere'de çikolata fiyatlarında mayısta yüzde 17,7 ile kayıtlardaki en yüksek artış görüldü.

Haber Merkezi
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İngiltere'de çikolata fiyatlarında tarihi yükseliş
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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) verilerine göre, ülkede çikolata fiyatları rekor hızda artıyor.

Mayısta çikolata fiyatlarında yüzde 17,7 ile kayıtların tutulmaya başlandığı 2016'dan beri en büyük artış görüldü.

Çikolata fiyatlarındaki artışta, Gana ve Fildişi Sahili gibi kakao üreticisi ülkelerdeki kötü hava koşullarının yol açtığı zayıf hasat ve fiyatların artması etkili oldu.

Çikolata stokları yıl başından beri tüm zamanların en düşük seviyesinde seyrederken, bu durum da çikolata fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı.

Öte yandan, İngiltere Gıda ve İçecek Federasyonu'na göre, mayısta çikolata dahil 7 kategoride çift haneli enflasyon görüldü. Tereyağı fiyatları yıllık bazda yüzde 18,2 artarken, bu oran dana etinde yüzde 17, kahvede yüzde 13,9, kuzu etinde yüzde 11,2, sakatat ve kakaoda yüzde 10,1 oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de manşet enflasyon mayısta yıllık bazda yüzde 3,4 seviyesinde ölçüldü ancak gıda fiyatları üst üste üçüncü ayda artış gösterdi.

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