İnşaat demiri fiyatlarında yatay seyir: Piyasa yeni fiyatlamayı bekliyor

Döviz kurundaki sakin seyir ve iç piyasadaki talep durumuna bağlı olarak inşaat demirinde belirgin bir dalgalanma yaşanmadı. Ülke genelindeki büyük üretici fabrikalar ve tüccarlar, inşaat demiri fiyatlarını mevcut seviyelerde koruyarak kapanışı gerçekleştirdi. Fiziki satışların stabilize olduğu bu dönemde, maliyet hesaplarının yeni piyasa koşulları ve küresel veriler doğrultusunda yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Önümüzdeki süreçte emtia piyasasını neler bekliyor?

Önümüzdeki günlerde inşaat demiri fiyatlarının yönünü belirleyecek en kritik unsurların başında, uluslararası emtia borsalarındaki demir cevheri fiyatları ve yurt içindeki döviz kuru hareketliliği geliyor. Özellikle küresel ölçekte ham madde maliyetlerinde, hurda fiyatlarında ve enerji girdilerinde yaşanabilecek yukarı veya aşağı yönlü kırılmaların, iç piyasadaki fabrikaların liste fiyatlarına doğrudan yansıması bekleniyor.

İç piyasadaki talep durgunluğunun devam etmesi halinde üreticilerin fiyatları baskılamak zorunda kalabileceği öngörülürken, döviz kurundaki yukarı yönlü hareketlerin ise maliyet kaynaklı zamları tetikleyebileceği değerlendiriliyor.

Müteahhitler, tedarikçiler ve inşaat sektörü temsilcileri ise projelerindeki maliyet yükünü doğru dengelemek ve uygun zamanda alım yapabilmek için piyasanın açılış saatlerinde açıklanacak ilk fiyat listelerini yakından takip ediyor. Bunun yanı sıra küresel emtia piyasasındaki nakliye ve lojistik gelişmeleri ile fabrikaların üretim hacimleri de sektörün radarında bulunuyor.