Irak, Asya için petrol fiyatını yükseltti

Suudi Arabistan'ın ardından Irak da Asyalı müşterileri için Nisan teslimi petrol fiyatlarını yükseltti.

Irak Devlet Petrol Pazarlama Kurumu (SOMO), Nisan 2026 için Basra Medium ham petrolünün Asya’ya satış fiyatını Oman/Dubai göstergesi olan ASCI’ye göre varil başına 0,30 dolar primli olarak belirledi.

Kuzey ve Güney Amerika’ya yapılacak satışlarda ise fiyat ASCI’ye göre varil başına 0,20 dolar primli olarak açıklandı.

Avrupa piyasası için belirlenen fiyat ise dated Brent’e göre varil başına 0,55 dolar indirimli seviyede belirlendi.

