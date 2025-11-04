Irak, benzin, mazot ve beyaz petrol ithalatını durdurdu

  1. Ekonomim
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, benzin, mazot ve beyaz petrol ürünlerinin ithalatının durdurulması talimatı verdi.

Sudani’nin Petrol Bakanlığına gönderdiği talimatı içeren resmi yazı Irak resmi ajansı INA’da yayımlandı.

Buna göre Başbakan Sudani, benzin, mazot ve beyaz petrol ürünlerinin ithalatının, yerli üretimde kendi kendine yeterlilik sağlandığı için durdurulması talimatını verdi.

Irak Başbakanı, söz konusu ürünlerin fazlasının ise ihracata yönlendirilmesini istedi.

