Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının başlaması fiyatları düşürdü

Irak'ın Kerkük sahalarından Türkiye'deki Ceyhan Limanı'na petrol ihracatına yeniden başlamasıyla küresel arz endişeleri bir miktar hafiflerken, petrol fiyatları düşüş kaydetti. Bu gelişme, piyasalara sınırlı da olsa bir rahatlama sağladı.

Sabah saatlerinde 103 doların altına gerileyen fiyatlarda ICE'de vadeli Brent petrolü yüzde 1,2 düşüşle 102,20 dolara kadar gerilerken, gün ortasında yüzde 0,3 ekside 103,1 dolar seviyesinden işlem görüyor. Batı Teksas petrolü yüzde 2,5 düşüşle 92,82 dolardan işlem gördü.

Ek arzlar, mevcut koşullarda kritik öneme sahip

Iraklı yetkililer, Bağdat ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasındaki anlaşmanın ardından boru hattı üzerinden ihracatın yeniden başladığını teyit etti ve liman üzerinden günlük en az 100.000 varil petrol sevk etme hedefini açıkladı.

Uzmanlar, piyasaya geri dönen her ek arzın mevcut koşullarda kritik öneme sahip olduğunu ve bu durumun fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir baskı yarattığını belirtiyor.

Ancak, İran'daki çatışmaların geriliminin azalmasına yönelik bir işaret bulunmaması nedeniyle Brent petrol fiyatları dört gündür 100 doların üzerinde seyrini sürdürüyor.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sini etkilemesi ve Irak'ın güney sahalarındaki üretimin yüzde 70 düşerek 1,3 milyon varil/gün seviyesine gerilemesi, arz endişelerini canlı tutuyor.

Öte yandan, ABD ham petrol stoklarının 13 Mart ile biten haftada 6,56 milyon varil artması da fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı destekleyen bir diğer faktör olarak öne çıkıyor.