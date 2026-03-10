İran çatışması petrol fiyatlarında büyük belirsizlik yaratıyor

  1. Ekonomim
İran’daki çatışma petrol piyasasında büyük bir belirsizlik yaratıyor. Capital Economics, en olası senaryonun çatışmanın birkaç hafta içinde sona ermesi olduğunu ve bu durumda petrol fiyatlarının hızla 65 dolar seviyesine gerileyebileceğini belirtti.

Capital Economics, İran’daki çatışmanın petrol fiyatları üzerinde ciddi belirsizlik yarattığını belirtti.

CE'nin yayımladığı araştırma notunda, en olası senaryonun çatışmanın birkaç hafta içinde sona ermesi olduğu, İran’daki iç baskılar veya hızlı bir askeri yenilginin ABD ya da İsrail’e teslimiyete yol açabileceği ifade edildi. Bu durumda petrol fiyatlarının hızla varil başına 65 dolara gerilemesi öngörülüyor.

Bununla birlikte çatışmanın uzaması ve Körfez enerji altyapısına zarar vermesi halinde Brent petrolün önümüzdeki altı ayda ortalama 150 dolar seviyesine çıkabileceği uyarısı yapıldı.

