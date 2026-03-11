İran savaşı küresel alüminyum piyasasını sarsıyor

Alüminyum fiyatları, İran savaşı nedeniyle küresel akışların uzun süre sekteye uğrayabileceği endişeleriyle yükselişini sürdürdü.

Londra Metal Borsası’nda fiyatlar ton başına 3.400 doların üzerine çıkarak dört yılın zirvesine yaklaştı. Bu sabah Asya işlemlerinde 3 ay vadeli alüminyum fiyatı 3435,5 dolara kadar yükseldi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,7 artışla 3430,50 dolardan işlem görüyor.

Çatışma, küresel üretimin yaklaşık %9’unu karşılayan Orta Doğu’da üretim kesintilerine yol açarken, Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması hammadde girişini ve mamul ürün ihracatını engelliyor.

Londra Metal Borsası’ndaki yükseliş, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’ndaki fiyatlarla arasındaki primi Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviyeye taşıdı. Bu durum, Çin’den daha fazla ihracatı teşvik edebilir. Çin’in alüminyum ihracatı bu yıl yapay zekâ, enerji depolama ve güneş panelleri gibi sektörlerden gelen talep sayesinde dirençli seyretti. Mart sevkiyatlarının yıllık bazda %5’ten fazla artabileceği öngörülüyor.

LME depolarından stok çekim talepleri Mayıs 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Singapur’da alüminyum fiyatı %0,7 artışla ton başına 3.431,50 dolara yükseldi. Şanghay’da fiyat %1,2 artışla 25.165 yuan (3.663,67 dolar) oldu.

Japonya alüminyum primi 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Orta Doğu'daki savaş alüminyum arzını kısıtlarken metal, Japonya'daki alıcılara 11 yılın en yüksek primiyle teklif ediliyor.

Rio Tinto Group, konuya yakın kişilerin aktardığına göre ikinci çeyrek teslimatları için ton başına 350 dolar primle alüminyum tedarik teklifi yaptı. Görüşmelerin gizli olması nedeniyle kimliğini açıklamak istemeyen kişilerin belirttiğine göre bu prim 2015'ten bu yana en yüksek çeyreklik prim olacak. 2015'te prim 400 doları aşmıştı. Rio Tinto konuya ilişkin yorum yapmadı.

Japonya Ana Liman alüminyum primi, Asya'da fiyatlandırma için yakından izlenen bir referans niteliği taşıyor. Bu ücret, dünya referans fiyatı olan Londra Metal Borsası (LME) nakit fiyatlarının üzerine ekleniyor.

İran'la yaşanan savaş, küresel üretimin yaklaşık %9'unu oluşturan Orta Doğu'da üretim kesintilerine neden oldu. Hürmüz Boğazı fiilen kapandı; bölgeye hammadde girişi ve işlenmiş ürün ihracatı durdu.

Madencilik devi olarak bilinen Rio Tinto, Kanada ve Avustralya'daki eritme tesisleri sayesinde aynı zamanda önde gelen bir alüminyum tedarikçisi. Şirket daha önce 250 dolar prim önermiş, ancak ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yoğunlaşması ve fiyatların yükselmesinin ardından bu teklifini geçen hafta geri çekmişti.

Uçaktan meşrubat kutusuna kadar pek çok alanda kullanılan alüminyum, bu ay LME'de %9'dan fazla değer kazandı; son bir yıldaki artış %27'ye ulaştı. Orta Doğu'daki çatışmanın genişlemesi, çok sayıda Japon otomobil parçası üreticisini Rus alüminyum devi United Co. Rusal International PJSC'den tedarik arayışına yöneltti.