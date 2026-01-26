İran'ın ihracatı rekor kırarken, petrol gelirleri düştü

Küresel ham petrol fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra, aracılar ve alıcıların rejimin kırılgan konumundan ve petrol gelirine bağımlılığından faydalanması, İran’ın rekor petrol ihracına karşılık gelirlerde düşüşün ana nedeni olarak gösteriliyor.

Bazı analistler, İran'ın geçen yılki ham petrol satışlarının toplamda yaklaşık 30 milyar dolar olduğunu ve bunun kabaca üçte ikisini kâr olarak elde tuttuğunu tahmin ediyor.

İran petrolünü kime satıyor?

İran, petrolünü çoğunlukla 'çaydanlık' olarak bilinen ve ucuz ham petrole ihtiyaç duyan küçük Çin rafinerilerine satıyor. Düşen petrol gelirleri, ülkenin ithalat ödemesi ve değeri büyük ölçüde zayıflamış riyali desteklemek için bağımlı olduğu döviz kazançlarını vurdu.

Yaptırımlardan kaçınmak için İran, halihazırda 613 tankerden oluşan ve Çin'deki küçük rafinerilere hizmet veren 'gölge filosuna' ve Çin'e güveniyor. Ancak Batı'nın geçen yıl İran'a yeni yaptırımlar uygulamasından bu yana, İran ham petrolü uluslararası Brent'e kıyasla değer kaybetti.

Yaptırımlardan kaçmanın yolları

2025 başında İran petrolünün varili küresel referans fiyattan 1 dolar daha ucuzken, yıl sonunda 8 dolar daha ucuz hale geldi.

Analistler, İranlıların yaptırımlardan kaçınmanın yollarını bulmaya devam edeceklerini, ancak daha düşük gelirle mücadele etmek zorunda kalacaklarını söylüyor. Trump yönetiminin uluslararası sularda gölge filo tankerlerini takip etmesiyle nakliye maliyetlerinin de yükseleceği tahmin ediliyor.